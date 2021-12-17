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Генеральный директор ООО «РУСАЛ Медицинский центр» рассказал о ситуации с коронавирусом в городах, где есть активы компании

Главная Общество
Красноярск
19:39 17 Декабря 2021
красноярск, интервью
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Генеральный директор ООО «РУСАЛ Медицинский центр» Валерий Савельев в интервью для «Эхо Москвы» рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах присутствия компании, а также роли бизнеса в повышении качества медицинских услуг.

Генеральный директор ООО «РУСАЛ Медицинский центр» рассказал о ситуации с коронавирусом в городах, где есть активы компании

Добрый день, у микрофона Маргарита Ставнийчук, со мной на связи сегодня Валерий Савельев – генеральный директор ООО «РУСАЛ Медицинский центр».

— Добрый день, Маргарита.

Сегодня мы поговорим о ситуации с коронавирусом в регионе и тех шагах, которые прилагает бизнес для повышения качества медицинских услуг. Валерий Васильевич, какова сейчас ситуация, по вашей оценке?

― Вы знаете, ситуацию назвать стабильной, конечно, нельзя, но сейчас она более-менее нормализовалась. Мы уже понимаем, как нам обороняться, какие меры нам предпринимать. По всем регионам присутствия компании у нас развернут коечный фонд. Мы постоянно мониторим ситуацию совместно с территориальными органами здравоохранения.

У нас на текущий период времени переболело где-то порядка 13% сотрудников. А всего, по данным на прошлую неделю, заболевших сейчас – это 351 человек, из которых 22 находятся на стационарном лечении.

Недавно даже была новость о том, что больше 80% сотрудников вакцинировано. Это достаточно большая цифра, это намного больше, чем в целом по нашей стране. И можно ли сказать, что это как-то отразилось на количестве заболевших в периметре компании?

― Да, 85% сотрудников прошли вакцинацию. И мы это видим, что в последнее время количество заболевших уменьшилось. Число наших сотрудников, которые находятся на стационарном лечении, в тяжелой форме и в средней степени тяжести, их стало в три раза меньше. Это очень хороший результат, если сравнивать с регионами и число вакцинированных в процентном соотношении, то у нас очень уверенный высокий процент.

Да, это удивительно большой вообще процент для России в целом. И хотелось бы еще узнать, как происходит взаимодействие с построенными компанией центрами помощи и спасения, которые оказывают помощь только больным с коронавирусом?

― Мы постоянно держим связь с заведующими госпиталями, и с главными врачами медицинских организаций, куда у нас присоединены эти ковидарии. Мониторим ситуацию по обеспечению, по работоспособности оборудования, оказываем всяческую поддержку. Дополнительно установили кислородные станции и аппараты ИВЛ, в том числе и транспортные, для машин скорой помощи

Также мы регулярно помогаем СИЗами, то есть – маски, защитные костюмы, респираторы. Также помогаем развиваться нашим сотрудникам, которые работают в госпиталях. Оказываем им консультации при проведении мастер-классов, с ведущими клиниками Москвы, которые у нас были на передовой, встретили этот коронавирус. Организуем помощь в получении непрерывного медицинского образования, проводим с ними совместный анализ пациентов, разбор клинических случаев. И, в принципе, многое другое. И у нас полный контакт. Мы помогаем друг другу и мониторим ситуацию в госпиталях.

То есть, даже если возникнет какая-то экстренная ситуация, могут всегда к вам обратиться с любым вопросом?

― В принципе, это и происходит. Ситуации внештатные у нас тоже бывают, плановых у нас вопросов, я бы сказал, меньше, чем каких-то экстренных, требующих каких-то неотложных решений.

Промышленник и основатель компании, Олег Дерипаска, строит подобные пункты помощи как раз в маленьких городах. Шелихов, Ачинск. И как по вашим ощущениям, там сейчас ситуация с заболеваемостью и оказанием помощи полегче, чем в первые волны?

― Несомненно, ситуация с оказанием помощи стала полегче, ведь в отдельных регионах не было, по сути, вообще никаких инфекционных отделений. Пациентов ранее приходилось везти в медицинские организации общего профиля, которые были не приспособлены для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Поэтому нагрузка на госпитали, которые были построены в этих регионах, достаточно большая. Они всегда заполнены, продолжают работать и принимать пациентов даже в тот период времени, когда территориальные министерства здравоохранения сворачивают койки в силу каких-то причин

А справляется ли медицинский персонал со всей этой нагрузкой? Я помню, что мы говорили о том, что не хватает медицинского персонала и медицинских кадров в регионах. Удается ли как-то решить этот вопрос?

― Да, в настоящее время этот вопрос решается. Конечно, не так быстро, как хотелось бы. То есть, медицинские работники у нас, собственно говоря, их дефицит по всем регионам России. Тем не менее, компания «РУСАЛ» дополнительно разрабатывает меры по привлечению кадров в регион. Это и установка индивидуального уровня заработных плат, это и выплата подъемных, и компенсационные какие-то выплаты по переезду к месту работы. Также мы сейчас продумываем вопрос, он в активной стадии решения, это стажировка сотрудников госпиталя и прибывших специалистов на центральных клинических базах и даже за рубежом. Плюс стартовал проект «Ординатура», когда компания финансирует оплату ординатуры и гарантирует их трудоустройство в медицинские организации, плюс – помогает в трудоустройстве супруга, супругов. И помогает устроить их детей в детские сады и школы.

А что вот в целом вы можете сказать, изменилось в жизни медработников за последние два года? Вот филиалы работают как поликлиники или есть какие-то изменения в их работе?

― Вы знаете, в течение последних двух лет мы все живем в несколько непонятной и напряженной для нас ситуации. Несмотря на это, все ключевые процессы – проведение медицинских осмотров наших сотрудников, реализация программ профилактики на территории поликлиник и медсанчастей наших компаний, они осуществляются в полном объеме. И, конечно, нам стало немножко попроще. Опять же, мы научились жить, есть оборудование, которое мы закупили. Три терморамки, теперь понятный анализ сложившейся ситуации, ведется у нас статистика, мы все оснащены и рециркуляторами, и бактерицидными облучателями. И мы закупаем определенные медикаменты, теперь уже понятные, которые есть в доступе, формируя тем самым определенную схему лечения для наших сотрудников.

Спасибо, это был Валерий Савельев, генеральный директор ООО «РУСАЛ Медицинский центр». Мы говорили про ситуацию с коронавирусом в регионах России, и о том, как бизнес помогает с этой ситуацией справиться. Всего доброго.

— Посоветоваться с врачом никогда не лишнее. Помните, что к применению лекарств, медицинских услуг и медицинской техники имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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