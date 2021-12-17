Малому залу Красноярской филармонии присвоят имя дирижера Ивана Шпиллера

Малый концертный зал Красноярской филармонии получит имя дирижера Ивана Шпиллера. Как отметили в правительстве региона, под его руководством коллектив сформировал собственный стиль игры и добился мирового признания.

Именно по его желанию Малый концертный зал получил современный облик. По первоначальному проекту Арэга Демирханова, сцена должна была вмещать лишь 60 человек, но Шпиллер убедил его расширить её до сотни. В этом году ей исполнилось 39 лет.

Предложение общественности о присвоении получило поддержку губернатора Красноярского края Александра Усса и экспертного сообщества в рамках очередного заседания Главной коллегии министерства культуры Красноярского края.

Фото: НКК