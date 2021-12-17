17 декабря
Красноярск
погода -4 °C
73.73
 
€ 83.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Малому залу Красноярской филармонии присвоят имя дирижера Ивана Шпиллера

Главная Общество
Красноярск
19:30 17 Декабря 2021
красноярск
версия для печати Ico_print

 

Малый концертный зал Красноярской филармонии получит имя дирижера Ивана Шпиллера. Как отметили в правительстве региона, под его руководством коллектив сформировал собственный стиль игры и добился мирового признания.

Именно по его желанию Малый концертный зал получил современный облик. По первоначальному проекту Арэга Демирханова, сцена должна была вмещать лишь 60 человек, но Шпиллер убедил его расширить её до сотни. В этом году ей исполнилось 39 лет.

Предложение общественности о присвоении получило поддержку губернатора Красноярского края Александра Усса и экспертного сообщества в рамках очередного заседания Главной коллегии министерства культуры Красноярского края.

Фото: НКК

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

17 Декабря 2021 г.
Подтверждённых диагнозов на 16 декабря – 677
Новости Красноярска: В Ачинске пропала 16-летняя девочка

В Ачинске пропала 16-летняя девочка

17 Декабря 2021 г.
Полиция проверяет всех знакомых девушки
Новости Красноярска: РУСАЛ осуществил пуск Тайшетского алюминиевого завода

РУСАЛ осуществил пуск Тайшетского алюминиевого завода

17 Декабря 2021 г.
Инвестиции в проект составили около 100 млрд рублей
Новости Красноярска: Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты

Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты

17 Декабря 2021 г.
РУСАЛ планирует перестроить 4 завода в Сибири
Новости Красноярска: 13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

17 Декабря 2021 г.
Работы по подключению 13 станций велись в период 2019–2021 гг.
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

17 Декабря 2021 г.
В Красноярском крае ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По словам главврача красноярской краевой больницы Егора Корчагина, начало «пятой волны» придётся на середину – конец января, сообщает телеканал «Енисей». Сейчас четвёртая волна кор...
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

14 Декабря 2021 г.
Его обвиняют в лесных пожарах 2019 года
Новости Красноярска: Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

14 Декабря 2021 г.
Он не исключил версию гибели своей супруги
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru