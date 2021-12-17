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В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

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Красноярск
17:20 17 Декабря 2021
красноярск, статистика
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За сутки от коронавируса погибли 36 человек. Всего же с начала пандемии – 8 099.

Подтверждённых диагнозов на 16 декабря – 677. С начала пандемии – 164 916. Темп прироста заболеваемости за последние сутки - 0,4%.

Вылечили 148 496 человек (+ 715 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 52 136 жителей Красноярского края (+ 4 011 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 139 человек.

4 500 568 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 11 413 за последние сутки).

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Красноярском крае начала работать горячая линия по вопросам коронавируса.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

Общество / НОВОСТИ
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