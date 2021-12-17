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Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты

Главная Общество
Красноярск
15:47 17 Декабря 2021
модернизация, предприятие, металлургия, обсуждение
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В Красноярске состоялось совместное заседание научно-технического совета по вопросам природопользования края и краевого общественного совета по охране окружающей среды. Мероприятие прошло под председательством министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых. Участие в заседании приняли заслуженные экологи, эксперты отрасли, представители научного сообщества и компании РУСАЛ.
 
РУСАЛ впервые за всю историю алюминиевой промышленности страны планирует перестроить 4 завода в Сибири: в Новокузнецке, Братске, Шелехове и в Красноярске. По плану перестройки старые корпуса электролиза будут демонтированы, на их месте будут построены современные. На КрАЗе планируется оборудовать корпуса по современной и экологичной технологии РА-550, разработанной инженерами РУСАЛа. В перспективе ближайших нескольких лет появятся тысячи рабочих мест на строительстве корпусов, поставке стройматериалов и инструментов, производстве и монтаже оборудования, транспортных услугах. Но главный эффект перестройки экологический – новая технология позволит КрАЗу значительно уменьшить нагрузку на окружающую среду.
 
— Перед нами стоит сегодня амбициозная задача по кардинальному обновлению предприятий. Ровно половина мощностей будет перестроена под новейшую технологию. Первый новый металл начнём получать в 2026 году и к 2030 году закончим программу по всем четырем заводам, – прокомментировал директор департамента экологии и климатического регулирования РУСАЛа Иван Ребрик.
В результате перестройки планируется привести КрАЗ к экологическим показателям современных алюминиевых предприятий, построенных по новым стандартам и с учётом особых экологических требований. Примером служит Тайшетский алюминиевый завод, первую очередь которого запустила компания РУСАЛ в декабре 2021 года. Этот завод будет полностью автоматизированным и благодаря современным технологиям производить зеленый алюминий с низким углеродным следом. Именно так будут выглядеть современные предприятия РУСАЛа и, том числе, обновленный КрАЗ.
 
– Мы ожидаем революционной экологической модернизации завода. В результате реализации этого проекта планируется свести к нулю выбросы по бензопирену в новых корпусах, а фторидов на 70%. Переоснащение предприятия позволит провести благоустройство и озеленение территории, создать сквер на освободившихся площадях. Более того, ранее предприятие завершило один из этапов перевооружения и внедрило технологию «Экологический Содерберг». Уверен, что итогом проделанной работы станет ощутимый экологический эффект, – сообщил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.
 
Стратегию планомерного снижения нагрузки на окружающую среду РУСАЛ ведёт уже давно. На КрАЗе приступили к экологической модернизации 17 лет назад, в 2004 году, по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Программу экологической модернизации проводили в два этапа — вводили новые газоочистные комплексы, устанавливали системы управления технологическим процессом и внедряли технологию «сухого анода» на первом этапе, а на втором — начали переводить корпусы на технологию «Экологический Содерберг», а в сам проект инвестировали около 400 млн долл. Благодаря этой работе валовые выбросы предприятия снизились на 37%, а по маркерному веществу КрАЗа гидрофториду — на 76%. Кроме того, на КрАЗе внедряются и совершенствуются технологии мониторинга, в частности программно-аналитический модуль ECOLOGY. Он непрерывно контролирует экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом, и позволяет получить оценку экологической эффективности производства.
 
– Мы побывали в самих цехах и могу сказать, что они достаточно прозрачные, то есть просмотреть цех можно полностью. Они оборудованы системами мониторинга. Нам приоткрыли люк электролизёра, чтобы показать, что там происходит. Сразу поступила информация о том, что в цех поступили загрязнения. Это значит, система работает, – сообщил после экскурсии на производственные участки КрАЗа профессор кафедры экологии и природопользования СФУ Юрий Григорьев.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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