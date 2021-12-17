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13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

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Красноярск
15:32 17 Декабря 2021
модернизация, железные дороги, технологии, оборудование
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На 13 станциях южного хода Красноярской железной дороги Междуреченск – Тайшет введена в эксплуатацию новая микропроцессорная централизация стрелок и светофоров.

Среди них станции Ирба, Красный Кордон, Щетинкино, Джетка, Крол, Мана, Кой, расположенные на самых сложных горно-перевальных участках.

Современное микропроцессорное оборудование, заменившее устаревшие релейные схемы, позволяет автоматизировать управление движением поездов и контроль за состоянием объектов инфраструктуры.

Кроме того, разработчиками предусмотрена интеграция данной системы с другими автоматизированными процессами управления перевозками. Грозо- и киберзащита повышает надежность работы устройств и уровень безопасности движения поездов.

Работы по подключению 13 станций к цифровой системе управления велись в период 2019–2021 гг. в рамках реализации масштабного инвестпроекта «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет». Для этого было смонтировано 123 стрелочных перевода, модернизировано 222 светофора, введено в эксплуатацию более 120 км бессветофорной автоблокировки на перегонах.

В общей сложности, сегодня на Красноярской магистрали успешно эксплуатируются уже 43 микропроцессорные станции.

Современные цифровые системы позволяют повысить пропускные и провозные способности железной дороги и нарастить скорость движения поездов. Они играют важнейшую роль в развитии тяжеловесного движения и внедрении прогрессивных полигонных технологий в управлении перевозочным процессом.

На втором этапе модернизации южного хода, в рамках реализации инвестпрограммы «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет», планируется внедрить микропроцессорную централизацию стрелок и светофоров еще на 21 станции Красноярской железной дороги.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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