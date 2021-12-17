В Ачинске пропала 16-летняя девочка

В Ачинске ищут 16-летнюю девочку. Накануне она ушла из дома на прогулку и до сих пор не вернулась. Заявление в полицию поступило от её матери.

В настоящий момент полиция проверяет всех знакомых девушки и места, где она могла появляться.

Приметы:

на вид 16–17 лет, рост около 170 см

среднего телосложения

тёмные волосы средней длины.

Была одета в чёрную шапку, чёрную укороченную куртку с зелёным воротником, чёрные джинсы и бордовые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местоположении пропавшей девочки, просят сообщить по телефонам +7 (391) 519 70–02 или по единому телефону 112.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова