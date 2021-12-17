17 декабря
Красноярск
погода -4 °C
73.73
 
€ 83.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Ачинске пропала 16-летняя девочка

Главная Общество
Красноярск
15:50 17 Декабря 2021
полиция, ачинск, подросток, пропавшие
версия для печати Ico_print

В Ачинске ищут 16-летнюю девочку. Накануне она ушла из дома на прогулку и до сих пор не вернулась. Заявление в полицию поступило от её матери. 

В настоящий момент полиция проверяет всех знакомых девушки и места, где она могла появляться.

Приметы:

  • на вид 16–17 лет, рост около 170 см
  • среднего телосложения
  • тёмные волосы средней длины.
  • Была одета в чёрную шапку, чёрную укороченную куртку с зелёным воротником, чёрные джинсы и бордовые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местоположении пропавшей девочки, просят сообщить по телефонам +7 (391) 519 70–02 или по единому телефону 112.

В Ачинске пропала 16-летняя девочка

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Малому залу Красноярской филармонии присвоят имя дирижера Ивана Шпиллера

Малому залу Красноярской филармонии присвоят имя дирижера Ивана Шпиллера

17 Декабря 2021 г.
Именно по его желанию Малый концертный зал получил современный облик
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 36 человек

17 Декабря 2021 г.
Подтверждённых диагнозов на 16 декабря – 677
Новости Красноярска: РУСАЛ осуществил пуск Тайшетского алюминиевого завода

РУСАЛ осуществил пуск Тайшетского алюминиевого завода

17 Декабря 2021 г.
Инвестиции в проект составили около 100 млрд рублей
Новости Красноярска: Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты

Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты

17 Декабря 2021 г.
РУСАЛ планирует перестроить 4 завода в Сибири
Новости Красноярска: 13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

17 Декабря 2021 г.
Работы по подключению 13 станций велись в период 2019–2021 гг.
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

17 Декабря 2021 г.
В Красноярском крае ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По словам главврача красноярской краевой больницы Егора Корчагина, начало «пятой волны» придётся на середину – конец января, сообщает телеканал «Енисей». Сейчас четвёртая волна кор...
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

14 Декабря 2021 г.
Его обвиняют в лесных пожарах 2019 года
Новости Красноярска: Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

14 Декабря 2021 г.
В минувшие выходные они работали на загородных трассах
Новости Красноярска: Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

16 Декабря 2021 г.
Рейс направлялся из Красноярска в Хургаду
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru