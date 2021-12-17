В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

В Красноярском крае ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По словам главврача красноярской краевой больницы Егора Корчагина, начало «пятой волны» придётся на середину – конец января, сообщает телеканал «Енисей».

Сейчас четвёртая волна коронавируса постепенно идёт на спад, в количество тяжелобольных пациентов достаточно высоко. Большому числу заражений способствует и тот факт, что многие жители стали больше бывать в общественных местах.

Егор Корчагин также не исключает, что омикрон-штамм коронавируса уже есть в Красноярском крае – авиасообщения не перекрыты, также больные могут приехать в регион любым другим транспортом. Сейчас в ковидный госпиталь отдали 600 коек из 1100 во всей больнице.

Он также добавил, что за время пандемии в краевой больнице от коронавируса вылечили свыше 14 500 пациентов.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости