Сотрудники красноярского фитнес-центра Well&Fit рассказали о невыплате зарплаты

Сотрудники красноярского фитнес-центра Well&Fit, рассказали о невыплате заплаты, сообщает ТВК со ссылкой на одну из сотрудниц. Девушка рассказала, что денег они не видели уже несколько месяцев. Ситуация осложняется ещё и тем, что часть тренеров не была официально трудоустроена.

«В общем, нас кинули всех на деньги, кормили завтраками. Глубоко в душе я понимала, что такая концовка будет, но все-таки надеялась на лучшее, – рассказывает девушка. — ноябре поменялось начальство. Они говорили «Все будет хорошо, всех оставим, идем только в лучшем направлении». Мне ещё повезло, что я работала официально, и частично мою ЗП мне скидывали. Остальное отдавали налом».

Руководитель красноярского клуба Well&Fit Олег Пашков прокомментировал Newslab жалобы экс-сотрудников на невыплатой зарплаты. Он рассказал, что передача документации по клубу Well&Fit началась 1 ноября.

«У предыдущего руководства задолженность перед сотрудниками превысила 1 млн рублей. Бывшая руководительница уволилась с 14 ноября, после нее был еще директор, но он также не решал финансовых проблем и не выплачивал долг, накопленный за 2,5 месяца. 28 ноября мы провели собрание с сотрудниками. На нем объяснили положение дел и сказали, что тем, кто продолжит работу в команде, будет выплачиваться положенная зарплата два раза в месяц (как это принято по ТК РФ). А долги от предыдущего собственника мы постепенно погасим в течение месяца», – пояснил Олег Пашков.

Сейчас уволились около 10 сотрудников. Обращаться в суд с иском к предыдущим владельцам по поводу их выплат новое руководство не будет.