17 декабря
Красноярск
73.57
 
€ 83.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сотрудники красноярского фитнес-центра Well&Fit рассказали о невыплате зарплаты

Главная Общество
Красноярск
14:25 17 Декабря 2021
зарплата, красноярск, спорт
версия для печати Ico_print

Сотрудники красноярского фитнес-центра Well&Fit, рассказали о невыплате заплаты, сообщает ТВК со ссылкой на одну из сотрудниц. Девушка рассказала, что денег они не видели уже несколько месяцев. Ситуация осложняется ещё и тем, что часть тренеров не была официально трудоустроена.

«В общем, нас кинули всех на деньги, кормили завтраками. Глубоко в душе я понимала, что такая концовка будет, но все-таки надеялась на лучшее, – рассказывает девушка. — ноябре поменялось начальство. Они говорили «Все будет хорошо, всех оставим, идем только в лучшем направлении». Мне ещё повезло, что я работала официально, и частично мою ЗП мне скидывали. Остальное отдавали налом».

Руководитель красноярского клуба Well&Fit Олег Пашков прокомментировал Newslab жалобы экс-сотрудников на невыплатой зарплаты. Он рассказал, что передача документации по клубу Well&Fit началась 1 ноября.

«У предыдущего руководства задолженность перед сотрудниками превысила 1 млн рублей. Бывшая руководительница уволилась с 14 ноября, после нее был еще директор, но он также не решал финансовых проблем и не выплачивал долг, накопленный за 2,5 месяца. 28 ноября мы провели собрание с сотрудниками. На нем объяснили положение дел и сказали, что тем, кто продолжит работу в команде, будет выплачиваться положенная зарплата два раза в месяц (как это принято по ТК РФ). А долги от предыдущего собственника мы постепенно погасим в течение месяца», – пояснил Олег Пашков.

Сейчас уволились около 10 сотрудников. Обращаться в суд с иском к предыдущим владельцам по поводу их выплат новое руководство не будет.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ачинске пропала 16-летняя девочка

В Ачинске пропала 16-летняя девочка

17 Декабря 2021 г.
Полиция проверяет всех знакомых девушки
Новости Красноярска: Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты

Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты

17 Декабря 2021 г.
РУСАЛ планирует перестроить 4 завода в Сибири
Новости Красноярска: 13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

17 Декабря 2021 г.
Работы по подключению 13 станций велись в период 2019–2021 гг.
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

17 Декабря 2021 г.
В Красноярском крае ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По словам главврача красноярской краевой больницы Егора Корчагина, начало «пятой волны» придётся на середину – конец января, сообщает телеканал «Енисей». Сейчас четвёртая волна кор...
Новости Красноярска: Перед Новым годом россияне получат заплаты и пенсии за декабрь

Перед Новым годом россияне получат заплаты и пенсии за декабрь

17 Декабря 2021 г.
Об этом рассказала депутат Светлана Бессараб
Новости Красноярска: В здании администрации Казачинского района открылся центр «Мой бизнес»

В здании администрации Казачинского района открылся центр «Мой бизнес»

17 Декабря 2021 г.
Офисы центра открываются в крае по поручению губернатора Александра Усса
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

14 Декабря 2021 г.
Его обвиняют в лесных пожарах 2019 года
Новости Красноярска: Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

16 Декабря 2021 г.
Рейс направлялся из Красноярска в Хургаду
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru