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В 2021 году на левом берегу Красноярска обновили почти тысячу контейнеров для сбора мусора

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Красноярск
14:15 17 Декабря 2021
в красноярском крае, мусор
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По закону оборудовать площадки для сбора мусора и устанавливать контейнеры должны местные администрации, УК и ТСЖ. Но и региональные операторы могут направлять на эти цели  1% от необходимой валовой выручки в год. Этим занимается в том числе «Красноярская рециклинговая компания», обновляя оборудование на территории своего присутствия с самого начала мусорной реформы. 

Новые контейнеры размещаются там, где старые пришли в полную негодность. Особое внимание региональный оператор уделяет Советскому району Красноярска. Кроме того, «КРК» всегда откликается на просьбы садовых товариществ, регулярно выполняет заявки УК и ТСЖ, а также поощряет самые ответственные из них, которые оборудуют площадки для сбора мусора и своевременно платят за оказанную услугу. Например, накануне прошлого нового года такие подарки получили семь УК и ТСЖ левобережной зоны Красноярска.

Несмотря на то, что состояние контейнеров – забота муниципалитетов и управляющих организаций, региональный оператор всегда контролирует ситуацию и следит за тем, чтобы на местах сбора ТКО не возникало проблем.

«Для нас обновление оборудования – плановая работа, а не разовые акции. В октябре мы передали новые контейнеры для домов по улице Рокоссовского в Советском районе, где УК «Правобережная» построила новую площадку. В июле отправили в Сухобузимский район четыре восьмикубовых контейнера, а до конца года планируем передать туда ещё 109 единиц – контейнеры и мульды. Причем все расходы по приобретению и транспортировке мы берём на себя», - рассказал Дмитрий Кузнецов, генеральный директор «Красноярской рециклинговой компании». 

Всего в 2021 году «Красноярская рециклинговая компания» закупила около 1000 новых контейнеров разного объема, более половины из них уже переданы на установку через местные администрации. Кроме того, в канун Нового года «КРК» намерена вновь поощрить самые ответственные управляющие организации, вручив им в качестве полезного и нужного подарка новые контейнеры. 

Фото: «Красноярской рециклинговой компании».

 
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