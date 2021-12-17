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В здании администрации Казачинского района открылся центр «Мой бизнес»

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Красноярск
14:30 17 Декабря 2021
бизнес, красноярск, общество, работа
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Количество центров «Мой бизнес» увеличивается в Красноярске. Центры работают в крае в рамках нацпректов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». 

Теперь в задании администрации Казачинского района жители смогут получить в режиме «одного окна» более 200 услуг для развития своего бизнеса. В центрах и представительствах можно получить  информационно-консультационные услуги, помощь в бизнес-планировании, пройти обучение, получить микрозаймы до 5 000 000 рублей, а также  сопровождение ВЭД и многое другое. 

По словам руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Татьяны Бочаровой центр заинтересован в том, чтобы каждый предприниматель мог получить поддержку, поскольку сектор предпринимательства обеспечивает рабочими местами более 420 тысяч жителей региона с учётом самозанятых – а это 30% населения края.

Александр Граматунов, руководитель региональной сети центров «Мой бизнес», акцентирует свое внимание в первую очередь на удобстве центра, ведь принцип «одного окна» – удобно для бизнеса. В первую очередь, экономией времени и тем, что можно в одном месте узнать ответы на все интересующие вопросы.

В этом году было открыто 16 офисов, Казачинский район является 17-м по счёту. Также до конца года планируется открыться представительство в Партизанском районе.

Фото: ©пресс-центр «Мой бизнес»

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