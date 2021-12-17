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Красноярский ресторан Tunguska получил «GQ - ресторанный рейтинг» премию»

Главная Общество
Красноярск
14:00 17 Декабря 2021
награда, красноярск, ресторанный_бизнес
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Красноярский ресторан Tunguska стал лучшим в Сибири по версии «GQ». Вручение премии «GQ - ресторанный рейтинг» состоялось в Москве.

Как пишет издание, в 2021 году Красноярск неоднократно называли главным гастрономическим направлением в стране, а «Тунгуска» – флагман тренда.

«В интерьерах ресторана (отмеченных мировыми дизайнерскими премиями) — гранит, кедр и стальные волны, отсвечивающие на полу рябью, как на мелководье Енисея. В меню шефа Николая Боброва — переработанные и осовремененные вкусы и техники народов, живущих вдоль по течению этой реки, от горных степей на юге до арктических пустынь на севере.

Ресторатор Дмитрий Журкин поблагодарил в инстаграме свою команду за проделанную работу и поздравил с достижением.

Мы узнали о победе после закрытия ресторана, когда в Красноярске было уже давно за полночь, и не смогли сдержать эмоций. Для нашей команды эта одна из важнейших побед в уходящем 2021 году.

Хотим сказать спасибо каждому члену нашей банды. Повара, официанты, бармены, хостес, администраторы, вся команда PR и маркетинга — ребята, вы мощь! Сила! Семья! Давайте больше, давайте дальше и конечно вместе — все у нас впереди. Ура! С наступающим!

Фото: instagram.com/dmitryzhurkin_world/

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