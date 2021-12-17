Житель Красноярска повредил лифт и получил административный арест

Красноярец повредил лифт и оказался пойман благодаря интернету. Во время просмотра сети сотрудники полиции обнаружили видео, где мужчина наносил удары по конструкции лифта на улице Калинина. Участковые опросили соседей и установили, что мужчине на видео 24 года, и по его словам он не может объяснить зачем это делал, так как был в сильном алкогольном опьянении.

Участковые уже составили административный протокол по ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», который направлен в Железнодорожный районный суд Красноярска. Виновному суд назначил наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.

Фото: ©РИА новости / Михаил Воскресенский