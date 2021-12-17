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В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств

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Красноярск
13:07 17 Декабря 2021
город, благоустройство, район
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​На электронной площадке госзакупок размещен самый крупный лот на благоустройство общественных пространств. Он предусматривает работы на набережной р. Енисей вдоль пр. Ульяновский, которая теперь носит название «Зеленый берег», и завершение благоустройства в сквере «Солнечная поляна» в мкр. Солнечный. Начальная цена контракта – 116, 9 млн рублей. Учитывая, что пространства в Советском районе большие по площади, предусмотрен значительный объем работ. Чтобы выполнить все виды работ в сроки, нужно определить подрядчика уже в этом году, чтобы в следующем, как только позволит погода, приступить к благоустройству.

Пространства будут благоустраивать по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За эти объекты проголосовали жители города.

В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств

Набережная р. Енисей вдоль пр. Ульяновский «Зеленый берег» приобретет совершенно новый облик. Проектом предусмотрено единое оформление пространства. Там будут проложены прогулочные и велосипедные маршруты, тропиночная сеть. На набережной появятся разные виды освещения, зона для тихого отдыха, пространство для принятия солнечных ванн, две детских площадки, комфортные пандусы и лестницы для спуска к Енисею. Благоустройство учтёт перспективу строительства моста к о. Татышев, который сейчас проектируется.

 

В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств
 
В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств
 
В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств
 
В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств

 

 

По замыслу архитекторов, преображение пространства будет следовать определенному принципу расположения элементов: урбанистичные разместятся ближе к жилым кварталам, а экологичные и природные элементы – ближе к воде. Среди зелени планируется расположить места для пикников. В центральной части набережной обустроят смотровую площадку: на верхнем ярусе можно будет любоваться видами, на нижнем – покачаться на качелях.

В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств

Также проектом предусмотрена уникальная спортивная площадка для пожилых людей. Недалеко от набережной располагается геронтологический центр «Уют», поэтому планируется установить специальные адаптивные тренажеры. Для создания комфортного микроклимата на набережной высадят живые изгороди из кустарников, появятся ряды новых крупномерных деревьев. Следуя  современным тенденциям, цветники будут заполняться многолетники растениями. А одним из самых значимых мероприятий по озеленению станут посадки деревьев на склоне, это поможет его укрепить.

В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств
 
В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств
 
 
 
В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств
 
В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств
 

В сквере «Солнечная поляна» в следующем году предусмотрен третий, заключительный этап благоустройства. В контракте - работы по озеленению, освещению, установке видонаблюдения и оборудованию площадки для скейтеров и велосипедистов.  В сквере оформят дополнительные газоны, высадят деревья и кустарники. Установят беседки с подсветкой, качели, уличные диваны, урны, горки и памп-трек. Запланировано обустройство клумбы и подвесной скамьи.

 

В Красноярске ищут подрядчиков для благоустройства общественных пространств
 
Напомним, что в планы благоустройства на сезон 2022 года только по программе «Формирование комфортной городской среды» включены работы на восьми пространствах:

1. Сквер на ул. Полтавской, 32;
2. Правобережная набережная р. Енисей в районе ДК им. 1 Мая;
3. Сквер по ул. Робеспьера, 19;
4. Набережная вдоль р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского);
5. Сквер по ул. Академика Павлова, 40–42;
6. Сквер по ул. Академика Киренского, 122;
7. Сквер в мкрн Солнечный по проспекту Молодежный (3-й этап);
8. Бульвар по проспекту Ульяновскому.

Уже объявлен поиск подрядчиков для семи пространств, которые объединены в три лота. В ближайшее время на электронной площадке госзакупок появятся документы и для поиска подрядчика по благоустройству еще одного объекта  программы - сквера на ул. Полтавской, 32.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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