В Красноярске утром произошло два ДТП

В Емельяновском районе в ДТП пострадали семь автомобилей. Столкновение произошло между "Камазом" и автомобилем "Исузу". Другие пять машин двигались за «Исузу» и пытались избежать аварии, однако столкнулись с друг другом и получили повреждения.

Второе ДТП под Дивногорском произошло на трассе «Красноярск-Дивногорск». В аварии пострадали три человека. На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля Mitsubishi и Nissan.

Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о правилах дорожного движения и призывают быть осторожнее в условиях зимнего времени года.

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