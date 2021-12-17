Полпред президента в СФО Анатолий Серышев прибыл в Красноярск

Полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Анатолий Серышев прибыл в Красноярск. На встрече с главой региона Александром Уссом и спикером Заксобрания Алексеем Додатко, он ознакомится с проектами развития промышленных предприятий края.

Так, вместе с Александром Уссом они побывали на заводе КрасМаш, где подходит к концу масштабная реконструкция. Полпреду показали лаборатории, процесс плавки слитков из золота, а также выставку продукции.

Кроме этого, уделили большое внимание и важным инвестиционным проектам, в частности – «Енисейской Сибири», газификации региона, строительству метро и развитию «Красноярской технологической долины».

Первым резидентом долины стала компания «Хенкон Сибирь». Она построит здесь машиностроительный комплекс. В проект планируют вложить больше 900 млн. рублей. Вторым – компания ООО «Сибирские алюминиевые диски», которая откроет завод по производству литых колёсных дисков.

Промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина» сформирована для создания новых производств, в том числе специализирующихся на глубокой переработке алюминия. Территория промышленной площадки расположена рядом с Красноярским алюминиевым заводом.

Отдельным пунктом была ситуация с коронавирусом. Сейчас в крае привились от COVID-19 54% взрослого населения. По объёму выпускаемой продукции регион занимает 7 место. Губернатор отметил, что основные экономические показатели вернулись к допандемийному уровню.