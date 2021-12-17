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Полпред президента в СФО Анатолий Серышев прибыл в Красноярск

Главная Общество
Красноярск
13:40 17 Декабря 2021
правительство, красноярск
Фотография © krskstate.ru
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Полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Анатолий Серышев прибыл в Красноярск. На встрече с главой региона Александром Уссом и спикером Заксобрания Алексеем Додатко, он ознакомится с проектами развития промышленных предприятий края. 

Так, вместе с Александром Уссом они побывали на заводе КрасМаш, где подходит к концу масштабная реконструкция. Полпреду показали лаборатории, процесс плавки слитков из золота, а также выставку продукции.

Кроме этого, уделили большое внимание и важным инвестиционным проектам, в частности –  «Енисейской Сибири», газификации региона, строительству метро и развитию «Красноярской технологической долины».

Первым резидентом долины стала компания «Хенкон Сибирь». Она построит здесь машиностроительный комплекс. В проект планируют вложить больше 900 млн. рублей. Вторым – компания ООО «Сибирские алюминиевые диски», которая откроет завод по производству литых колёсных дисков. 

Промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина» сформирована для создания новых производств, в том числе специализирующихся на глубокой переработке алюминия. Территория промышленной площадки расположена рядом с Красноярским алюминиевым заводом. 

Отдельным пунктом была ситуация с коронавирусом. Сейчас в крае привились от COVID-19 54% взрослого населения. По объёму выпускаемой продукции регион занимает 7 место. Губернатор отметил, что основные экономические показатели вернулись к допандемийному уровню.

На встрече полномочного представителя с Алексеем Додатко обсуждались вопросы регионального бюджета на 2022 – 2024 годы.

Так, около 60% программных расходов пойдут на финансирование госпрограмм социального блока: развитие образования, здравоохранения и социальной поддержки граждан. Дополнительные средства в размере 18,4 миллиарда рублей будут направлены на строительство и ремонт школ и детсадов, а также создание в них дополнительных мест, на программы по благоустройству, лекарственное обеспечение граждан, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие культуры, спорта и многое другое.

Напомним, что полпредом Серышев стал в октябре 2021 года. До этого он был помощником Президента и решал вопросы силового блока. До его назначения, кресло полпреда в Сибири долгое время пустовало.

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