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«Норникель» открыл в Норильске корпоративный медцентр: на строительство потрачено 200 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:30 17 Декабря 2021
норильск, медицина
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В Норильске отрылся первый корпоративный медцентр. «Норникель» инвестировал в проект 200 млн. рублей. В ближайшие годы в Норильском промышленном районе и Дудинке построят пять таких больниц.

Новая клиника открылась на улице Севастопольской. Первые посетители оценили просторное помещение и современное оборудование.

«К 2025 году мы хотим обеспечить 100% доступ наших сотрудников к современной медицине. Компания подходит к вопросу комплексно, обеспечивая полный комплекс медицинских услуг — от строительства медцентров и развития производственной медицины до создания санаториев и автоматизации процессов сбора и анализа данных о здоровье работников», — прокомментировала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

В штате больницы 50 врачей, большинство приглашены работать в Норильск из других регионов России. Среди приглашенных – как врачи высшей категории со стажем более 25 лет, так и начинающие перспективные специалисты. Каждому компания компенсировала проезд, провоз багажа, выделила подъемные и жилье. На всех как на работников компании распространяются социальные гарантии и программы «Норникеля».

«Очень важно, что в этом центре смогут получать услуги не только работники компании и их семьи, но и любой житель Норильска. Медицинский центр будет востребован горожанами, потому что здесь действительно самое современное оборудование, специалисты, которых не хватает в городе. И отрадно, что эта сеть будет развиваться в последующие годы. Хочу поблагодарить компанию за то, что она поддерживает не только своих работников в части предоставления качественных медуслуг, но и помогает городу в реализации и строительстве большой новой поликлиники в Талнахе», — подчеркнул глава города Дмитрий Карасев.

В корпоративном медицинском центре будет работать одно амбулаторно-поликлиническое отделение. Прием будет вестись на коммерческой основе, в том числе и по программе добровольного медицинского страхования. Работникам компании и членам их семей достаточно будет обратиться в центр по полису добровольного медицинского страхования без необходимости оформлять гарантийные письма.

«Это вклад «Норникеля» в устойчивое развитие территории, в сохранение здоровья своих сотрудников и всех норильчан. Здоровье — это самое главное, особенно в условиях Крайнего Севера и промышленного производства. Мы искренне рассчитываем, что появление такого медцентра в городе разгрузит основные мощности нашего норильского здравоохранения, добавит городу хороших и качественных профессионалов-медиков, расширит возможности медицинской помощи и диагностики как для работников компании, так и для норильчан», — отметил руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Для удобства клиентов работает запись на прием через личный кабинет пациента, мобильное приложение и система электронной очереди. В день центр планово будет принимать 210 пациентов. Максимальная проходимость — до 260 посещений в день. Первых пациентов центр примет уже 20 декабря.

«В первый месяц клиника будет работать в тестовом режиме. На полную мощность медцентр заработает после 11 января. Мы продолжим развивать корпоративную медицину «Норникеля». И такой торжественный момент повторится еще не раз. В ближайшие годы компания намерена открыть еще несколько центров в каждом районе Норильска и в Дудинке», – добавил руководитель проектного офиса «Норникеля» по развитию корпоративной медицины в Норильском промышленном районе Григорий Филиппов.

Программа «Норникеля» по развитию корпоративной медицины предусматривает не только строительство клиник, но и модернизацию цеховой медицинской службы, фельдшерских здравпунктов и кабинетов медосмотров на предприятиях.

Фото: Норникель

 

 

 

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