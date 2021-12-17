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Служба занятости подвела итоги декады инвалидов

Главная Общество
Красноярск
13:05 17 Декабря 2021
инвалиды, красноярск, общество
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Декада инвалидов организованная службой занятости населения подвела свои итоги в Красноярском крае. Всего в мероприятиях приняли участие 2,2 тысячи жителей края с ограниченными возможностями здоровья

В рамках декады были проведены тренинги, направленные на повышение конкурентоспособности соискателей, обучение их самостоятельному поиску работы, оказание социальной и психологической поддержки, формирование навыков делового общения. Также были проведены круглые столы и консультации в традиционном и в онлайн форматах совместно с представителями социальной защиты, Пенсионным фондом РФ, общественными организациями и работодателями.

Организаторы декады также провели экскурсии на предприятиях Красноярского края. Так в Железногорске жители посетили ООО «Русский профиль», где создано 10 рабочих мест для инвалидов. Глава компании рассказал как происходить взаимодействие со службой занятости и поделился планами на будущее.

Также в крае ездили 23 мобильных центра занятости в учреждения социального обслуживания, где в режиме «одного окна» оказали правовую и психологическую поддержку посетителям. 

По итогу декады приглашение на работу получили 130 человек, каждый пятый из них уже подтвердил трудоустройство.

Фото: ©пресс-центр агентства труда и занятости населения Красноярского края

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