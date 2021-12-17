Силач из Красноярска установил рекорд России, отбуксировав 8-тонный грузовик

В Красноярске самый сильный человек Сибири отбуксировал 8-тонный грузовик DAF XF 480 весом 8,4 тонны на марафонскую дистанцию – 47,5 метров. Для установления рекорда мастеру спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму Иннокентию Веселову потребовалось всего 54 секунды. Зафиксировал рекорд президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Директор АТЦ «ТРАК24» Антон Борисов отметил, что уникальность и сложность рекорда заключается, в первую очередь, в том, что это проходило в суровых условиях Сибири.

- Стресс, который испытывал атлет, запредельный, - рассказал Веселов. - Всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную и скользкую дорогу.

Впрочем, сам атлет признался, что "тащил" на себе технику с удовольствием. Уже в следующем году автотехцентр «ТРАК24» и Федерация силового экстрима России планируют установить новые рекорды по буксировке грузовых автомобилей, но при этом усложнить задачу и использовать прицепную технику с грузом.

Фото: ©пресс-служба DAF