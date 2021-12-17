Более 500 человек поучаствовали в конкурсе новогодней игрушки в Кировском районе

В Кировском районе Красноярского края в преддверии новогодних праздников прошел конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию.

По словам руководителя администрации Кировского района Александра Митрошкина в этом году поступила рекордное число заявок от жителей района - 502, в прошлому году их было 380.

После окончания конкурса 61 победителя конкурса ждут дипломы и новогодние сладкие подарки. Участники, которые не заняли призовые места, передадут свои творения, чтобы они украсили здания и общественные пространства Кировского района. В городском этапе конкурса примут участие 18 человек.

​Помимо конкурса на новогодние игрушки в администрации района провели конкурс праздничных открыток. Куда поступило 357 заявок. 20 декабря пройдет награждение, где выберут 33 победителей пройдет. Работы участников будут переданы в Совет ветеранов Кировского района и Территориальный отдел КГКУ «УСЗН по Кировскому району в городе Красноярске» для вручения ветеранам и пожилым людям. Помимо это открытки раздадут горожанам в парках и скверах Кировского района в канун Нового года.

Фото: ©admkrsk