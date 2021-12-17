«Львята» вышли на улицы Красноярска

17 декабря на улицы Красноярска вышли новые «Львята». Трамваи будут курсировать по маршрутам № 4 и 7, а прокатиться на них можно с 10 часов утра.

«Все детали произведены в Красноярске и к нам приходили исключительно для сборки. Для нас это не только возможность расширить ареал поставок, но и продемонстрировать нашим поставщикам, что их продукция не пропадает», – рассказал коммерческий директор ПК «Транспортные сети» Андрей Юхненко.

Салон способен принять 150 пассажиров, в том числе с детскими и инвалидными колясками. Весь транспорт оборудован системой видеонаблюдения, климат-контролем и USB-зарядками.

«Я считаю, что это серьёзный шаг для улучшения экологии в городе. В текущем году на дорогах Красноярска появятся 25 новых трамваев и 50 троллейбусов. Это обновление почти половины городского автопарка», – рассказал министр природных ресурсов Красноярского края Павел Борзых.

Напомним, что первые четыре трамвая модели «Львенок» прибыли в Красноярск 9 ноября. Обновление городского автопарка проходит при поддержке краевого правительства в рамках национального проекта «Чистый воздух».

«У нас было всё: самолёты, пароходы и теперь на правом берегу Красноярска появились новые трамваи. Мы ждали этого 11 лет», – добавил глава города Сергей Ерёмин.

Фото: Александр Жуковец