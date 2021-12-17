17 декабря
Красноярск
погода -5 °C
73.57
 
€ 83.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Львята» вышли на улицы Красноярска

Главная Общество
Красноярск
11:21 17 Декабря 2021
экология, трамвай, красноярск, транспорт
версия для печати Ico_print

17 декабря на улицы Красноярска вышли новые «Львята». Трамваи будут курсировать по маршрутам № 4 и 7, а прокатиться на них можно с 10 часов утра.

«Львята» вышли на улицы Красноярска

«Все детали произведены в Красноярске и к нам приходили исключительно для сборки. Для нас это не только возможность расширить ареал поставок, но и продемонстрировать нашим поставщикам, что их продукция не пропадает», – рассказал коммерческий директор ПК «Транспортные сети» Андрей Юхненко.

Салон способен принять 150 пассажиров, в том числе с детскими и инвалидными колясками. Весь транспорт оборудован системой видеонаблюдения, климат-контролем и USB-зарядками.

«Львята» вышли на улицы Красноярска

«Я считаю, что это серьёзный шаг для улучшения экологии в городе. В текущем году на дорогах Красноярска появятся 25 новых трамваев и 50 троллейбусов. Это обновление почти половины городского автопарка», – рассказал министр природных ресурсов Красноярского края Павел Борзых.

Напомним, что первые четыре трамвая модели «Львенок» прибыли в Красноярск 9 ноября. Обновление городского автопарка проходит при поддержке краевого правительства в рамках национального проекта «Чистый воздух».

«У нас было всё: самолёты, пароходы и теперь на правом берегу Красноярска появились новые трамваи. Мы ждали этого 11 лет», – добавил глава города Сергей Ерёмин.

«Львята» вышли на улицы Красноярска
«Львята» вышли на улицы Красноярска

Фото: Александр Жуковец

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

17 Декабря 2021 г.
Работы по подключению 13 станций велись в период 2019–2021 гг.
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

17 Декабря 2021 г.
В Красноярском крае ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По словам главврача красноярской краевой больницы Егора Корчагина, начало «пятой волны» придётся на середину – конец января, сообщает телеканал «Енисей». Сейчас четвёртая волна кор...
Новости Красноярска: Перед Новым годом россияне получат заплаты и пенсии за декабрь

Перед Новым годом россияне получат заплаты и пенсии за декабрь

17 Декабря 2021 г.
Об этом рассказала депутат Светлана Бессараб
Новости Красноярска: В здании администрации Казачинского района открылся центр «Мой бизнес»

В здании администрации Казачинского района открылся центр «Мой бизнес»

17 Декабря 2021 г.
Офисы центра открываются в крае по поручению губернатора Александра Усса
Новости Красноярска: Сотрудники красноярского фитнес-центра Well&Fit рассказали о невыплате зарплаты

Сотрудники красноярского фитнес-центра Well&Fit рассказали о невыплате зарплаты

17 Декабря 2021 г.
Предыдущий владелец клуба накопил 1 млн. рублей зарплатных долгов
Новости Красноярска: В 2021 году на левом берегу Красноярска обновили почти тысячу контейнеров для сбора мусора

В 2021 году на левом берегу Красноярска обновили почти тысячу контейнеров для сбора мусора

17 Декабря 2021 г.
Скоро новое оборудование получит Сухобузимский район
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

14 Декабря 2021 г.
В минувшие выходные они работали на загородных трассах
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Новости Красноярска: Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

14 Декабря 2021 г.
Он не исключил версию гибели своей супруги
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru