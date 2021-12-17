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В Сибирском федеральном университете появился каток

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Красноярск
11:40 17 Декабря 2021
каток, красноярск, зима, общество
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В СФУ на месте парковки около Института Нефти и газа открылся каток. Данную идею предложили сами студенты и руководство ее поддержало.

На катке располагается елка-беседка, где все желающие смогут отдохнуть, переобуться и выпить горячие напитки. Чтобы выйти на лед не обязательно быть студентом или работником Сибирского федерального университета. Двери открыты всем желающим. Однако важно иметь при себе коньки, потому что прокат на новом катке не планируется. Время катания не ограничено, а вход бесплатный.

По словам руководителя пресс-службы СФУ, Ярославы Жигаловой, каток будет залит до тех пор, пока зима не закончится. 

Открытие первого катка СФУ у Института Нефти и газа пройдет 17 декабря.

Фото: ©krasmetro.media

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