Педиатр из Красноярска рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа

37 тысяч детей переболели коронавирусом в Красноярском крае в 2021 году. Такие данные приводит педиатр Юлия Мазур со ссылкой на оперативный штаб региона. В настоящее время 62 ребенка с подтвержденным covid-19 проходят лечение в стационаре, один из них - в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечение - 2 643 несовершеннолетних. "Это говорит о том, что заболевание среди несовершеннолетних встречается довольно часто", - подчеркнула педиатр.

Юлия Мазур отметила, что симптомы заболевания ковидом у детей очень схожи с сезонными ОРВИ, гриппом и простудой: высокая темепература, кашель, заложенность носа. При этом, у заболевших ковидом детей отмечается поражение ЖКТ (рвота, жидкий стул), наиболее ярко выраженные мышечные боли, тошнота и слабость.

- В любом случае, при первых же симптомах заболевания, необходимо вызвать врача и пройти лабораторное исследование, - рассказала Юлия Мазур, отметив, что у детей наблюдаются те же последствия ковида, что и у взрослых.

Фото:© © РИА Новости / Евгений Биятов