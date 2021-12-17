17 декабря
Красноярск
погода -5 °C
73.57
 
€ 83.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Педиатр из Красноярска рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа

Главная Общество
Красноярск
12:00 17 Декабря 2021
дети, общество, красноярск
версия для печати Ico_print

37 тысяч детей переболели коронавирусом в Красноярском крае в 2021 году. Такие данные приводит педиатр Юлия Мазур со ссылкой на оперативный штаб региона. В настоящее время 62 ребенка с подтвержденным covid-19 проходят лечение в стационаре, один из них - в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечение - 2 643 несовершеннолетних. "Это говорит о том, что заболевание среди несовершеннолетних встречается довольно часто", - подчеркнула педиатр.

Юлия Мазур отметила, что симптомы заболевания ковидом у детей очень схожи с сезонными ОРВИ, гриппом и простудой: высокая темепература, кашель, заложенность носа. При этом, у заболевших ковидом детей отмечается поражение ЖКТ (рвота, жидкий стул), наиболее ярко выраженные мышечные боли, тошнота и слабость. 

- В любом случае, при первых же симптомах заболевания, необходимо вызвать врача и пройти лабораторное исследование, - рассказала Юлия Мазур, отметив,  что у детей наблюдаются те же последствия ковида, что и у взрослых.

Фото:© © РИА Новости / Евгений Биятов

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

13 станций южного хода Красноярской железной дороги стали цифровыми

17 Декабря 2021 г.
Работы по подключению 13 станций велись в период 2019–2021 гг.
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

В Красноярском крае ожидается пятая волна коронавируса

17 Декабря 2021 г.
В Красноярском крае ожидают новый всплеск заболеваемости коронавирусом. По словам главврача красноярской краевой больницы Егора Корчагина, начало «пятой волны» придётся на середину – конец января, сообщает телеканал «Енисей». Сейчас четвёртая волна кор...
Новости Красноярска: Перед Новым годом россияне получат заплаты и пенсии за декабрь

Перед Новым годом россияне получат заплаты и пенсии за декабрь

17 Декабря 2021 г.
Об этом рассказала депутат Светлана Бессараб
Новости Красноярска: В здании администрации Казачинского района открылся центр «Мой бизнес»

В здании администрации Казачинского района открылся центр «Мой бизнес»

17 Декабря 2021 г.
Офисы центра открываются в крае по поручению губернатора Александра Усса
Новости Красноярска: Сотрудники красноярского фитнес-центра Well&Fit рассказали о невыплате зарплаты

Сотрудники красноярского фитнес-центра Well&Fit рассказали о невыплате зарплаты

17 Декабря 2021 г.
Предыдущий владелец клуба накопил 1 млн. рублей зарплатных долгов
Новости Красноярска: В 2021 году на левом берегу Красноярска обновили почти тысячу контейнеров для сбора мусора

В 2021 году на левом берегу Красноярска обновили почти тысячу контейнеров для сбора мусора

17 Декабря 2021 г.
Скоро новое оборудование получит Сухобузимский район
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

16 Декабря 2021 г.
Рейс направлялся из Красноярска в Хургаду
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Новости Красноярска: Похитившая 23 млн рублей кассир из Ачинска уверяет, что отдала деньги шантажистам

Похитившая 23 млн рублей кассир из Ачинска уверяет, что отдала деньги шантажистам

15 Декабря 2021 г.
Накануне она сама пришла в отдел полиции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru