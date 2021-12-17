В Красноярском крае задержали мужчину за незаконное хранение оружия

35-летний житель Норильска был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Норильску совместно с УФСБ. Мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие в своём доме. При обыске оперативники обнаружили и изъяли обрез ружья 16 калибра, который подозреваемый сам изготовил из длинноствольного охотничьего ружья.

Задержанный оказался специалистом государственного ведомства и обладал лицензией на приобретение боеприпасов. Подозреваемый купил 250 патронов для огнестрельного оружия, которые незаконно сбыл знакомому, который уже был судим за незаконный оборот оружия.

Сотрудниками ОМВД России по г. Норильску было возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Фото: ©РИА новости / Мария Девахина