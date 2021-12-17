Еще одна «Библиотека будущего» открылась в Красноярске

В Красноярске открылась еще одна модернизированная библиотека имени Ивана Тургенева. Она стала 12 обновленным учреждением за счет средств регионального и городского бюджетов в рамках проекта «Библиотеки будущего», который реализуется в нашем крае с 2015 года.

Ремонт, масштабное обновление материально-технической базы и книжного фонда в библиотеке имени Ивана Тургенева проводились впервые. Напомним, что учреждение стоит в нашем крае уже с 1983 года. Всего на улучшения и обновления было потрачено более 21 млн рублей. На эти деньги были также приобретены стеллажи для книг, мебель, сопутствующее оборудование и техника, а также автоматизированная система обслуживания читателей.

Теперь в библиотеке есть просторный холл, зона отдыха, многофункциональный зал, в котором можно проводить лекции, встречи и презентации, детская игровая зона, где можно читать книги, играть в настольные игры, смотреть мультфильмы и заниматься творчеством. Также в библиотеке есть техническая новинка – станция самостоятельной выдачи книг, которая также включает в себя электронный билет.

Мэр Сергей Ерёмин отметил, что «Тургеневка» входит в десятку старейших библиотек города и свою новую жизнь она начинает в год своего 60-летия обновлённой, современной и со своим стилем.

Напомним, что вчера открылась "Библиотека будущего" в Железногорске. До конца года откроется еще две - в Назарове и Иланском районе.

Фото: ©РИА новости / Алексей Майшев