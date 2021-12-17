Новогодняя инсталляция «Снежная магистраль» украсила главный вокзал Красноярской железной дороги

Сегодня на железнодорожном вокзале станции Красноярск открылась праздничная инсталляция – действующий макет Красноярской железной дороги «Снежная магистраль».

Интерактивная экспозиция расположена на первом этаже вокзала. Она стала новогодним подарком КрасЖД всем пассажирам, жителям и гостям города.

Масштабный движущийся макет представляет собой железную дорогу, по которой сквозь заснеженные горы курсируют грузовые и пассажирские поезда.

На сказочной магистрали присутствуют все элементы настоящей железной дороги. Так, на макете, размер которого 2,5х2,5 м., воспроизведены главные достопримечательности КрасЖД: мост через Енисей, Манский тоннель и Козинский виадук. Здесь можно увидеть зимние пейзажи сибирской природы и «встретить» новый год вместе с пассажирами миниатюрного поезда, следующего до сказочной станции «Новогодняя».

При этом «Снежной магистралью» можно не только любоваться. Рядом с символическим жд переездом и пешеходным переходом размещены QR-коды. С их помощью можно узнать правила безопасности для водителей и пешеходов, пересекающих пути.

Добавим, что открытие инсталляции дает символический старт новогодним мероприятиям для пассажиров, которые пройдут в декабре.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД