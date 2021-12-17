Сотрудники ГИБДД рассказали водителям, как использовать приложение «Госуслуги-Авто»

«Госуслуги-Авто» новое приложение приложение, которое упрощает жизнь водителям, так как может заменить документы в бумажном виде — водительское удостоверение и СТС на электронные аналоги. На данный момент в приложении уже есть QR-код, электронного СТС.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что, предъявить СТС в электронном виде можно только на тот автомобиль, который принадлежит владельцу аккаунта согласно данным полиции. Если же вы вписаны в страховку чужого автомобиля, то вы не сможете использовать QR-код электронного формата.

Важно, что на данный момент приложение все еще находится в тестовом режиме, и водителям необходимо иметь при себе традиционное удостоверение в виде пластиковой карточки с фотографией и свидетельство о регистрации транспортного средства. Если же вы откажитесь от предъявления бумажного свидетельства, вам может прийти штраф в размере 500 рублей, либо инспектор имеет право отправить вашу машину на штрафстоянку.

Фото: ©РИА новости / Максим Блинов