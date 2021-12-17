В Красноярском крае завершены состязания IХ Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia

В рамках конкурсной программы чемпионата в этом году на базе 40 учреждений среднего профессионального образования Красноярского края продемонстрировали навыки работы более 1000 участников, среди которых студенты техникумов и колледжей, молодые специалисты, школьники 14-16 лет и опытные профессионалы в возрасте от 50 лет. К работе было привлечено более 1000 экспертов. Границы чемпионата расширяются, так, в этом году в номинации «Молодые профессионалы» были введены 26 новых компетенций, в том числе и по профессиям развивающихся в регионе отраслей промышленности, среди них «Переработка нефти и газа». Конкурсные состязания по этому направлению и компетенции «Лабораторный химический анализ» прошли на площадках Ачинского техникума нефти и газа имени Е.А. Демьяненко.

- Стать центром сразу двух компетенций для нашего техникума большая честь и большая ответственность, - отметила директор АТНГ Оксана Питенина. - В этом году благодаря поддержке нашего основного индустриального партнера - Ачинского нефтеперерабатывающего завода мы оборудовали современные лаборатории. Это позволило открыть центр компетенции «Переработка нефти и газа» в дополнение к действующему центру компетенций «Лабораторный химический анализ».

Современная материально-техническая база позволила качественно провести тренировочные сборы в период подготовки участников к региональному чемпионату и на высоком уровне организовать конкурсные испытания. Часть практических заданий выполнили в обновленных лабораториях с использованием современного химико-аналитического оборудования и интерактивного цифрового учебно-тренажерного комплекса «Установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти».

По словам руководителей АТНГ, чем более тесная связь поддерживает учебное заведение со своими индустриальными партнерами, тем более высок уровень подготовки студентов. Cреди преподавателей техникума много специалистов, имеющих большой опыт работы на Ачинском НПЗ, студенты проходят практику на объектах предприятии, а в лабораториях устанавливается оборудование, максимально приближенное к реальным производственным условиям. Навыки, полученные студентами, позволяют им побеждать не только на конкурсах регионального, но и общероссийского уровня. Так, студенты-лаборанты неоднократные победители и призеры национального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы». Почти все они сегодня успешно работают на Ачинском НПЗ и продолжают участвовать в отраслевых чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

Победители IХ Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Компетенция R6 Лабораторный химический анализ.

1 место Дульянинова Дарья Александровна, студентка Ачинского техникума нефти и газа

2 место Фомова Екатерина Александровна, ученица МОУ «Лицей № 1»

3 место Горохова Татьяна Анатольевна, студентка Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики.

Компетенция Т55 Переработка нефти и газа

1 место Тыклев Даниил Дмитриевич, студент 3 курса Ачинского техникума нефти и газа

2 место Молдован Сергей Александрович, студент Сибирского федерального университета

3 место Лобко Владимир Игоревич, студент 3 курса Ачинского техникума нефти и газа

Фото: пресс-служба АО “АНПЗ ВНК”

По материалам пресс-службы АО “АНПЗ ВНК”