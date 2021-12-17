186 тысяч красноярцев в этом году летали авиакомпанией «КрасАвиа»

В 2021 году красноярцы активно пользовались услугами авиакомпании «КрасАвиа». Около 186 тысяч человек летали регулярными рейсами.

Такой наплыв пассажиров связан с новыми возможностями авиакомпании, которые «КрасАвиа» получила благодаря программе реновации самолетного парка. С января 2021 года на линии встали два 72-местных ATR-72, со второго квартала поэтапно пять 46-местных ATR-42, а в сентябре прибыл четвертый самолет L-410.

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров выразил свою благодарность Губернатору Александру Уссу, при поддержке которого стало возможным начало программы реновации вертолетного парка.

Помимо новой техники у авиакомпании в 2021 году расширилась и маршрутная сеть. На данный момент существует 34 направления и 14 из них - новые. «КрасАвиа» планирует идти дальше и в 2022 году проведет изменение стиля: поменяется внешний вид, интерьер воздушных судов, обновится форменная одежда лётного и кабинного экипажей.

Генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров также отметил, что 2021 году авиакомпания столкнулась с глобальными изменениями, такими как структура авиапарка, маршрутные сети и организация бизнес-процессов. Он также подтвердил, что в 2022 году «КрасАвиа» продолжит в том же направлении.

Фото: ©РИА новость / Александр Кряжев

