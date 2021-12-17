Представители городских экспертных сообществ обсудили план развития Большого Красноярска ​​

На встрече, которая была организована международной консалтинговой компанией КБ Стрелка, представители городского экспертного сообщества рассмотрели вопросы на тему пространственного развития Большого Красноярска. Участники стратегической сессии активно обсуждали строительство новых промышленных территорий, транспортную реформу, а также вопросы экологии.

Во время обсуждения, мэр Сергей Ерёмин отметил, что подготовка проекта стратегического плана развития осуществляется в рамках подготовки к 400-летию города, которое состоится в 2028 году.

Мэр города совместно с Александром Уссом уже рассказали на совещании в Москве результаты двухлетней работы. В их докладе было представлено более 100 предложений, на основе которых может быть сформирована уникальная миссия, которую способен взять на себя наш город в масштабах России и мира.

По словам Сергея Еремина именно сейчас надо подходить к конкретике. Мэр города также отметил, что принципиально важном вовлекать как можно большее количество неравнодушных горожан в подготовку к стратегическому развитию. Он также поблагодарил партнеров из КБ Стрелка, которые запустили краудсорсинговую платформу по сбору идей «Чего хочет Красноярск». Мэр города также акцентировал внимание на том, что самое главное, чтобы люди увидели в новых проектах и конкретных объектах именно свои реализованные мечты.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко рассказал, что красноярцы уже отправили 427 идей для развития города. Все они будут изучены и включены в проект.

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