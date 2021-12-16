В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 39 человек

За сутки от коронавируса погибли 39 человек. Всего же с начала пандемии – 8 063.

Подтверждённых диагнозов на 16 декабря – 710. С начала пандемии – 147 781. Темп прироста заболеваемости – 0,4%.

Вылечили 164 239 человек (+ 726 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 52 264 жителей Красноярского края (+ 3 918 за сутки), сняты с медицинского учёта 4 109 человек.

4 489 155 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 13 720 за последние сутки).

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что в Красноярском крае начала работать горячая линия по вопросам коронавируса.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости