Самолёт «Дуглас С-47» отправили на реставрацию

«Дуглас С-47» находился в Красноярске 5 лет, за это время сотрудники краевого отделения Русского географического общества готовили самолёт к реставрации. Работа по подготовке включала в себя очистку, дезактивацию, разборку и сортировку обломков, а также разработку техзадания и плана реставрации самолёта.

Чтобы самолет смогли перенести в музей красноярским специалистам потребовалась помощь новосибирских коллег из компании «Геликоптер». По мнению специалистов срок реставрации «Дугласа» составит около двух лет.

После окончания всех восстанавливающих работ «Дуглас С-47» вернут в Красноярск в парке-музей освоения Севера на острове Молокова.

Руководитель администрации Советского района Елена Ланина рассказывает, что самолет «Дуглас С-47» является уникальным объектом для Красноярска с удивительной историей, которую жители города должны бережно сохранять для молодого поколения.

Напомним, что самолет вернули в Красноярск благодаря проекту «Борт Тюрикова. Возвращение».

Фото: ©admkrsk