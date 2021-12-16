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В Красноярске на острове Татышев открыли каток

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Красноярск
17:35 16 Декабря 2021
красноярск, каток
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В Красноярске открыли каток на острове Татышев. Он будет работать со вторника по воскресенье, с 10:00 до 21:30. Прокат коньков стоит 110 рублей за час, выход на лёд – 80 руб/час, детям до 7 лет – бесплатно. Заточить собственные коньки обойдётся в 120 руб/пара. Для посещения необходим QR-код.

Приобрести услуги можно в двумя способами: на кассе или через терминал «Платёжка». Расписание может меняться из-за снегопада или температуры ниже −20 градусов. Актуальную информацию уточняйте по телефону: 204-12-02 или в социальных сетях. 

«Напоминаем, что на катке нужно следовать простым правилам поведения. Не создавать травмоопасных ситуаций для окружающих, не мусорить, не кататься с едой и напитками. Дети до 7 лет должны кататься только в сопровождении взрослых. Для сохранности льда также важно выходить на каток только в коньках», – отметила дирекция парка.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

 

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