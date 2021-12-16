В Красноярском крае открылась "Библиотека будущего"

Обновленная библиотека имени Вячеслава Шишкова открылась в Железнагорске благодаря краевому проекту «Библиотеки будущего». Учреждение расположилось в обособленном микрорайоне Первомайском.

Библиотека была открыта с целью создания центра книги, информации, общения и отдыха жителей микрорайона, информационно-ресурсного центра по краеведению. В обновленном месте есть все условия и возможности для обучения: книжные и электронные ресурсы, интерактивная панель с краеведческим контентом. Все это позволит окунуться в историю города и края. В библиотеке также будут проводить семинары, консультации и краеведческие чтения.

Внутри учреждения расположились гостевая и детская зоны, эколабораториум, зал художественной литературы и литературоведения, конференц-зал.

Чтобы создать такое многофункциональное место в Железногорске было затрачено около 20 млн рублей, в том числе порядка 17 млн из краевого бюджета и около 2 млн – из местного. В основном все средства были направлены на капитальный ремонт, создание дизайна интерьера, приобретение литературы, оборудования, мебели.



В рамках краевого проекта «Библиотеки будущего» к концу 2021 года откроются ещё три модернизированные библиотеки – в Красноярске, Назарове и Иланском районе.

Фото: ©Культура24 / Руслан Максимов