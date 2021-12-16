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СФУ стал вторым среди российских университетов в мировом рейтинге «зеленых» вузов

Главная Общество
Красноярск
16:46 16 Декабря 2021
сфу, рейтинг, вуз, экология, образование
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Сибирский федеральный университет стал вторым среди российских университетов и 73-м из 956 вузов мира по версии глобального рейтинга устойчивого развития UI GreenMetric. СФУ улучшил результат прошлого года и поднялся в рейтинге мировых вузов стразу на 49 позиций. Сотрудников СФУ с высокими результатами поздравил Губернатор края Александр Усс.

UI GreenMetric - международный рейтинг вузов, составляемый Университетом Индонезии с 2010 года. Целью является привлечение внимания академического сообщества к решению экологических проблем. Специалисты анализируют данные мировых университетов, а после дают оценку каждому из вузов по отдельности и составляют рейтинговую таблицу.

Система оценки включает 6 показателей и базируется на концепции экологической устойчивости в экологическом, экономическом и социальном аспектах. Последнее подразумевает наличие образовательных программ данного направления, заинтересованного сообщества и социальную вовлеченность. Оцениваются составителями разумное использование природных ресурсов, наличие специальных программ по управлению окружающей средой и предотвращению загрязнений. В этом году СФУ улучшил позиции по всем шести показателям, а общий балл вуза вырос с 7325 до 7975.

Ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев отметил, что в 2020-21 гг. составители рейтинга сосредоточили внимание на усилиях университетов по профилактике  Covid-19: «Были введены показатели, которые отразили действия университетов по предотвращению роста заболеваний среди студентов и сотрудников, и борьбе с последствиями пандемии. Так, была отмечена работа штаба оперативного реагирования в университете и медицинского центра, работа волонтёрского центра, а также стартап наших учёных по производству рециркуляторов для нужд университета, - сообщил ректор вуза.

Губернатор Красноярского края, президент СФУ Александр Усс подчеркнул, что победа университета напрямую связана с деятельностью по вхождению в государственную программу «Приоритет-2030» и созданию в регионе первого климатического НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь».

«Цели и задачи НОЦ направлены на охрану и заботу о природе, в частности разработку решений по снижению углеродного следа в промышленности и энергетике, а также кадровое обеспечение проектов декарбонизации экономики Сибири. Благодаря взаимодействию с другими участниками научно-образовательного центра СФУ выступает центром низкоуглеродного развития и климатической политики в регионе», - отметил глава края.  

Добавим, впервые Сибирский федеральный университет вошёл в рейтинг в 2016 году.

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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