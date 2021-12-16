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Бензин Ачинского НПЗ попал в число лучших товаров России

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Красноярск
16:16 16 Декабря 2021
красноярск, награды и премии
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В Правительстве Красноярского края наградили победителей  Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Высокую оценку своих товаров и услуг на конкурсе получили 17 предприятий края. Традиционно в их числе Ачинский нефтеперерабатывающий завод. В этом году дипломы конкурса получили одни из самых востребованных марок моторных топлив – автобензин АИ-92 К5 и АИ-95 К5. 

Бензин Ачинского НПЗ попал в число лучших товаров России

В рамках торжественной церемонии главному технологу Ачинского НПЗ Денису Ананио вручили знак «Отличник качества». Такими наградами отмечаются руководители и специалисты предприятий, внесшие существенный вклад в улучшение качества производимых товаров.

«Все наши моторные топлива соответствуют европейскому стандарту Евро-5. То, что мы постоянно побеждаем в конкурсе, подтверждает, что весь коллектив предприятия нацелен на получение качественных нефтепродуктов. Новые современные технологии и профессионализм работников предприятия позволяют нам добиваться высоких результатов в области качества», – отметил Денис Ананио.

Бензин Ачинского НПЗ попал в число лучших товаров России

Добавим, что дипломанты конкурса этого года - бензин АИ-92 и АИ-95 - отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и низким содержанием полициклических ароматических углеводородов и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах и снижает влияние на экологическую обстановку. Автовладельцы региона хвалят топливо местного производства,  особенно в холодные зимы,  за легкость запуска двигателя и стабильность его работы, в том числе на дальних маршрутах.

Впервые награду в конкурсе "100 лучших товаров России" за производство этих нефтепродуктов АНПЗ  получил в 2011 году и  уже четыре раза подтверждал их конкурентоспособность. Начиная с этого года, еще в течение двух лет предприятие может именоваться призером конкурса "100 лучших товаров России", а затем при желании участвовать в престижной общероссийской программе статус необходимо снова подтверждать, участвуя в рейтинговом отборе.

 Фото: © Артём Ленц

 
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