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В Красноярске вынесли приговор отцу, который убил сына

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Красноярск
16:23 16 Декабря 2021
суд, убийство, красноярск, криминал
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Суд в Свердловском районе  г. Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Напомним, что 1 января 2020 г. подсудимый в алкогольном опьянении нанес своему сыну удар в грудную клетку кухонным ножом. После ранения потерпевший не выжил. Обвиняемый отказывался признавать свою вину и надеялся на снисхождение присяжных. Однако в ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие причастность и вину отца в убийстве сына, с которыми присяжные заседатели согласились и вынесли вердикт.

На данный момент виновному грозит лишение свободы на срок  9 лет 4 месяца в колонии строгого режима. 

Фото: ©РИА новости / Илья Питалев

 

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