В Красноярске вынесли приговор отцу, который убил сына

Суд в Свердловском районе г. Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что 1 января 2020 г. подсудимый в алкогольном опьянении нанес своему сыну удар в грудную клетку кухонным ножом. После ранения потерпевший не выжил. Обвиняемый отказывался признавать свою вину и надеялся на снисхождение присяжных. Однако в ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие причастность и вину отца в убийстве сына, с которыми присяжные заседатели согласились и вынесли вердикт.

На данный момент виновному грозит лишение свободы на срок 9 лет 4 месяца в колонии строгого режима.

Фото: ©РИА новости / Илья Питалев