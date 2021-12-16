Жительница Зеленогорска лишилась больше миллиона рублей, решив заработать на брокерской бирже

В местную дежурную часть Отдела МВД России г. Зеленогорск обратилась пенсионерка с заявление на мошенников. По словам женщины ее обманули аферисты.

Как выяснили сотрудники МВД женщина заинтересовалась рекламой про дополнительный доход в одной из социальных сетей. Перейдя по ссылке потерпевшая оказалась на сайте, где предлагали заработок от вложения денежных средств в ценные бумаги.

Оформив заявку на сайте зеленогорка стала получать звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками брокерской компании. Мошенники обманным путем смогли убедить женщину перевести свои деньги на их банковские счета. Сначала это было 12 тысяч рублей, затем 100 тысяч, а впоследствии потерпевшая оформила несколько кредитов и также перевела их неизвестным. Всего она вложила в ложный инвестиционный проект 1 миллион 200 тысяч рублей.

Пенсионерка осознала, что попала к мошенникам только тогда, когда поняла что не сможет вывести свои деньги.

Следователями Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Мошенникам грозит лишение своды сроком до 10 лет.

Фото: ©РИА новости / Павел Лисицын