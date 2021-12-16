Жительница Зеленогорска добровольно перевела мошенникам больше миллиона рублей

В местную дежурную часть Отдела МВД России г. Зеленогорск обратилась пенсионерка с заявление на мошенников. По словам женщины ее обманули аферисты, которым она добровольно переводила деньги.

Как выяснили сотрудники МВД женщина заинтересовалась рекламой про дополнительный доход в одной из социальных сетей. Перейдя по ссылке потерпевшая оказалась на сайте, где предлагали легкий заработок от вложения денежных средств в ценные бумаги.

Оформив заявку на сайте пенсионерке стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками брокерской компании. Мошенники смогли убедить женщину перевести свои деньги на их банковские счета и женщина послушалась их. Сначала она скинула им 12 тысяч рублей, затем 100 тысяч, а впоследствии потерпевшая оформила несколько кредитов и спокойно перевела их анонимам. Всего она вложила в ложный инвестиционный проект 1 миллион 200 тысяч рублей.

Пенсионерка осознала, что попала к мошенникам только тогда, когда поняла что не сможет вывести свои деньги.

Следователями Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Мошенникам грозит лишение своды сроком до 10 лет.

Фото: ©РИА новости / Павел Лисицын