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Жительница Зеленогорска добровольно перевела мошенникам больше миллиона рублей

Главная Общество
Красноярск
16:00 16 Декабря 2021
общество, кража, красноярск, мошенники
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В местную дежурную часть Отдела МВД России г. Зеленогорск обратилась пенсионерка с заявление на мошенников. По словам женщины ее обманули аферисты, которым она добровольно переводила деньги.

Как выяснили сотрудники МВД женщина заинтересовалась рекламой про дополнительный доход в одной из социальных сетей. Перейдя по ссылке потерпевшая оказалась на сайте, где предлагали легкий заработок от вложения денежных средств в ценные бумаги. 

Оформив заявку на сайте пенсионерке стали звонить неизвестные, которые представлялись сотрудниками брокерской компании. Мошенники смогли убедить женщину перевести свои деньги на их банковские счета и женщина послушалась их. Сначала она скинула им 12 тысяч рублей, затем 100 тысяч, а впоследствии потерпевшая оформила несколько кредитов и спокойно перевела их анонимам. Всего она вложила в ложный инвестиционный проект 1 миллион 200 тысяч рублей.

Пенсионерка осознала, что попала к мошенникам только тогда, когда поняла что не сможет вывести свои деньги.

Следователями Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Мошенникам грозит лишение своды сроком до 10 лет. 

Фото: ©РИА новости / Павел Лисицын 

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