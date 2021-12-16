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Минздрав Красноярска рассказал о графике работы поликлиник в праздники

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Красноярск
15:40 16 Декабря 2021
новый год, красноярск, минздрав
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В красноярском Минздраве рассказали о режиме работы больниц и пунктов вакцинации в новогодние праздники. Так, поликлиники будут работать 2,4,6 и 8 января, с 8 до 18 часов. В эти дни можно будет пройти диспансеризацию и получить льготные лекарства. Скорая помощь будет работать круглосуточно.

У «ковидных бригад» выходных не будет. Приём пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса будет вестись с 8 до 16 часов, через специальный Call-центр. Прививочные пункты будут работать в дни работы учреждений. Внебольничные пункты вакцинации будут работать по графику торговых центров, в которых они расположены.

Красноярский онкодиспансер будет работать 3, 5 и 6 января с 8 до 16 часов.

Врачи-стоматологи будут работать 2 и 8 января. Экстренную помощь будут оказывать круглосуточно в учреждениях по ул. Железнодорожников, 26 и ул. Коммунальная 6а.

В прежнем режиме без изменений будут работать травмпункты.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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