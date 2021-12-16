Красноярцы готовятся к переезду из аварийного жилья в новые дома

Свое будущее жилье уже смогли увидеть и оценить первые переселенцы. Квартиры им показывали специалисты департамента градостроительства. Новое местожительство у красноярцев будет по адресу Ольховая, 14. В этом доме муниципалитет уже купил 218 квартир по региональной адресной программе переселения (РАП).

Помимо дома на Ольховой 14 были куплены квартиры в новостройках по адресам Светлова, 38 и 40. Всего в трех домах муниципалитет приобрел 456 квартир. Будущее местожительство для многих переселенцев стремительно развивается. Так, рядом с кварталом новостроек построены школа, детский сад, оборудованы подъездные пути.

По словам заместителя руководителя департамента градостроительства Галины Голубь к началу 2022 года по региональной адресной программе будут переселены граждане из 22 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Чтобы программа РАП считалась реализованной в Красноярске необходимо переселить граждан из 227 домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В них проживает около 6 тысяч человек.

Фото: ©admkrsk