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Красноярцы готовятся к переезду из аварийного жилья в новые дома

Главная Общество
Красноярск
15:33 16 Декабря 2021
жилье, красноярск, общество, недвижимость
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Свое будущее жилье уже смогли увидеть и оценить первые переселенцы. Квартиры им показывали специалисты департамента градостроительства. Новое местожительство у красноярцев будет по адресу Ольховая, 14. В этом доме муниципалитет уже купил 218 квартир по региональной адресной программе переселения (РАП).

Помимо дома на Ольховой 14 были куплены квартиры в новостройках по адресам Светлова, 38 и 40. Всего в трех домах муниципалитет приобрел 456 квартир. Будущее местожительство для многих переселенцев стремительно развивается. Так, рядом с кварталом новостроек построены школа, детский сад, оборудованы подъездные пути.

По словам заместителя руководителя департамента градостроительства Галины Голубь к началу 2022 года по региональной адресной программе будут переселены граждане из 22 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Чтобы программа РАП считалась реализованной в Красноярске необходимо переселить граждан из 227 домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В них проживает около 6 тысяч человек.

Фото: ©admkrsk

 

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