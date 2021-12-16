16 декабря
Красноярск
73.57
 
€ 83.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

70% жителей Красноярска уже переселяют из аварийного жилья в новые дома

Главная Общество
Красноярск
15:33 16 Декабря 2021
общество, красноярск, жилье, недвижимость
версия для печати Ico_print

Первые переселенцы уже смогли увидеть свои новые квартиры, которые им показывали специалисты департамента градостроительства. Новое местожительство у красноярцев будет по адресу Ольховая, 14. В этом доме муниципалитет уже купил 218 квартир по региональной адресной программе переселения (РАП).

Помимо дома на Ольховой 14 были куплены квартиры в новостройках по адресам Светлова, 38 и 40. Всего в трех домах муниципалитет приобрел 456 квартир. Будущее местожительство для многих переселенцев стремительно развивается. Так, рядом с кварталом новостроек построены школа, детский сад, оборудованы подъездные пути.

По словам заместителя руководителя департамента градостроительства Галины Голубь к началу 2022 года по региональной адресной программе будут переселены граждане из 22 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Чтобы программа РАП считалась реализованной в Красноярске необходимо переселить граждан из 227 домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В них проживает около 6 тысяч человек.

Фото: ©admkrsk

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Самолёт «Дуглас С-47» отправили на реставрацию

Самолёт «Дуглас С-47» отправили на реставрацию

16 Декабря 2021 г.
Самолет доставили в Красноярск в 2016 году
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 39 человек

В Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 39 человек

16 Декабря 2021 г.
Вылечили 726 пациентов
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев открыли каток

В Красноярске на острове Татышев открыли каток

16 Декабря 2021 г.
Прокат коньков стоит 110 рублей за час
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылась "Библиотека будущего"

В Красноярском крае открылась "Библиотека будущего"

16 Декабря 2021 г.
"Библиотека будущего" стала третьим обновленным учреждением в этом году
Новости Красноярска: СФУ стал вторым среди российских университетов в мировом рейтинге «зеленых» вузов

СФУ стал вторым среди российских университетов в мировом рейтинге «зеленых» вузов

16 Декабря 2021 г.
Сотрудников с высокими результатами поздравил губернатор
Новости Красноярска: В Красноярске вынесли приговор отцу, который убил сына

В Красноярске вынесли приговор отцу, который убил сына

16 Декабря 2021 г.
Отец убил сына ножом в грудь
Новости компаний
16/12
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончался режиссер Сергей Соловьев

Скончался режиссер Сергей Соловьев

14 Декабря 2021 г.
Создатель «Ассы» умер на 78-м году жизни
Новости Красноярска: В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

В Сосновоборске разыскивается надругавшийся над 9-летней девочкой педофил

15 Декабря 2021 г.
Правоохранители составили фоторобот
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru