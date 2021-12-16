Красноярский криминалист стал победителем фотоконкурса от National Geographic

Красноярский криминалист Евгений Дубынин стал победителем в номинации «Мобильное фото», кроме этого он стал призёром в номинации «От заката до рассвета».

Победу красноярец одержал благодаря снимку, который был сделан на Байкале в январе 2021 года. Евгений назвал ее «Застывшее время». По его словам победа для него стала полной неожиданностью, потому что он поехал на Байкал с друзьями посмотреть на чистый лёд и нашёл кадр, где видны пузыри.

Помимо этой фотографии жюри также отметили фото, сделанное в Ергаках под названием «Под занавес дня». На снимке их впечатлил свет, который Евгений смог заснять поднявшись на скалу «Подводная лодка».

Евгений рассказал, что и до этого получал призовые места на конкурсах, однако эта победа удивила его больше всех.

Фото: Евгений Дубынин nat-geo.ru