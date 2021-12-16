В Красноярском крае забраковали более 80 кг рыбных консервов

В 2021 году в Красноярском крае выявили 80 кг некачественных рыбных консервов. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную консервированную рыбу.

Первое, на что нужно обратить внимание, это состояние банки. Упаковка должна быть герметичной. Если на консерве есть вздутия, подтёки и ржавчина, то от покупки лучше отказаться.

Второе – это маркировка. Она может быть как вдавленной, так и отпечатанной краской. Информация должна располагаться в три ряда: первый – дата изготовления, второй – ассортиментный знак, с указанием виды рыбы и номера изготовителя, третий – в сухом прохладном месте.

Кроме того, специалисты отмечают, что после вскрытия содержимое нужно переложить в ёмкость из стекла или пищевого пластика.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков