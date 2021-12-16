16 декабря
Красноярск
73.85
 
€ 83.24
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Главная Общество
Красноярск
14:14 16 Декабря 2021
оборудование, техникa, теплоснабжение, энергетика
версия для печати Ico_print

Тепловая электростанция изнутри — неповторимый мир со своими атрибутами. Впервые посетившему ее человеку запомнится многое. В том числе — многообразие красок на производственных объектах. И у каждого цвета здесь есть свое значение.

Светофор для тока

Психологи установили, что на человека каждый цвет в рабочем пространстве влияет по-своему. Считается, что зеленый — успокаивает, желтый — придает уверенности, а красный — мотивирует к физическому труду и активности в темное время.

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Но на энергетических предприятиях у цветовой кодировки есть свой производственный смысл. Например, желтые, зеленые и красные отметки есть на распределительных электрических устройствах — установках для приема и распределения электроэнергии. Для краткости цветовую систему так и называют — ЖЗК.

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Почему ЖЗК? Через открытые (ОРУ) и закрытые (ЗРУ) распределительные устройства проходит трехфазный переменный ток. Оборудование для каждой фазы, во избежание путаницы при эксплуатации, энергетики помечают отдельным цветом: Желтым, Зеленым или Красным. Эта система дополняет общемировую, где за фазами закреплены первые три буквы латинского алфавита — А, В, С.

Полосатый пар

Яркие тона встречают сотрудников и в других производственных помещениях. По цехам и территориям ТЭЦ и ГРЭС идут протяженные сети трубопроводов, на которые нанесены свои цветовые маркеры.

На тепловых электростанциях у трубопроводов основные цвета — красный (для пара) и зеленый (для воды). Желтые полоски предупреждают о повышенных параметрах внутри труб. Например, три желтые полоски на красном фоне указывают на перегретый пар с температурой от +450 °С до +660 °С. Такие отметки часто встречаются в турбинных цехах.

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Еще в 1969 году профильный комитет при правительстве СССР разработал единый цветовой код для трубопроводов на производстве. С небольшими изменениями эти правила (ГОСТ 14202-69) действуют до сих пор (см. таблицы в конце этого материала).

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Фиолетовый — химии, белый — руководству

На ТЭЦ и ГРЭС можно найти и другие цвета. В химических цехах на трубах встречаются фиолетовый и оранжевый. Это не дань модным трендам, а еще одно напоминание о правилах безопасности. Фиолетовый цвет — для трубопроводов со щелочами, оранжевый — для аналогичного оборудования с кислотами. Эти опасные вещества необходимы для водоподготовки на тепловых электростанциях.

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Помечать трубопроводы нужным цветом — одно из требований производственной безопасности, такое же, как ношение касок. До 2015 года государственный стандарт регламентировал и цвета защитных головных уборов у персонала. Красные полагались занятым на рабочих должностях, желтые — специалистам, белые — руководящему персоналу и гостям электростанций.

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Сейчас эти правила необязательны, но им следуют на предприятиях СГК. Красный и желтый цвета хорошо видны даже в полутемных цехах, а более маркий белый лучше подходит тем, кто не так часто бывает на производстве.

«Австрийский флаг» для пилотов

Частый вопрос на экскурсиях: почему дымовые трубы ТЭЦ и ГРЭС выглядят как размноженный австрийский флаг, белые с красными полосками?

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Ответ кажется очевидным: чтобы трубы были заметнее. Но кому именно? Яркая, контрастная окраска труб нужна пилотам воздушных судов. Этого требуют Федеральные авиационные правила (приказ от 28.11.2007 №119).

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Сооружения высотой в сотни метров создают потенциальную помеху для самолетов и вертолетов. Поэтому они должны быть хорошо видны круглосуточно и при любой погоде. Так цветовые коды на энергетических объектах служат безопасности самых далеких от отрасли людей.

Значение цветовой кодировки трубопроводов и предупреждающих колец

Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике
Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Фото: СГК
По материалам СГК

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский криминалист стал победителем фотоконкурса от National Geographic

Красноярский криминалист стал победителем фотоконкурса от National Geographic

16 Декабря 2021 г.
Евгений Дубынин занял первое место в номинации «Мобильное фото»
Новости Красноярска: В Красноярском крае забраковали более 80 кг рыбных консервов

В Красноярском крае забраковали более 80 кг рыбных консервов

16 Декабря 2021 г.
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошие
Новости Красноярска: Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

16 Декабря 2021 г.
Рейс направлялся из Красноярска в Хургаду
Новости Красноярска: Служба занятости края рассказала о самых востребованных специальностях для инвестпроектов в Арктике

Служба занятости края рассказала о самых востребованных специальностях для инвестпроектов в Арктике

16 Декабря 2021 г.
В основном кадры потребуются добывающим предприятиям при разработке месторождений и модернизации производства
Новости Красноярска: 19 междворовых проездов отремонтируют в 2022 году

19 междворовых проездов отремонтируют в 2022 году

16 Декабря 2021 г.
Ремонт будет проходить в Железнодорожном районе
Новости Красноярска: В Красноярском крае открыли четыре ледовые переправы

В Красноярском крае открыли четыре ледовые переправы

16 Декабря 2021 г.
По планам, в эту зиму откроют 129 ледовок
Новости компаний
16/12
Как оформить дебетовую карту Tinkoff Black онлайн?
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

В Красноярском крае будут судить начальника региональной диспетчерской службы лесоохраны

14 Декабря 2021 г.
Его обвиняют в лесных пожарах 2019 года
Новости Красноярска: Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

Мужа пропавшей с миллионами кассирши Альфа-банка из Ачинска проверили на детекторе лжи на Первом канале

14 Декабря 2021 г.
Он не исключил версию гибели своей супруги
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru