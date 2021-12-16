Зачем ТЭЦ «светофоры» и «флаги»: о цветовых кодах в тепловой энергетике

Тепловая электростанция изнутри — неповторимый мир со своими атрибутами. Впервые посетившему ее человеку запомнится многое. В том числе — многообразие красок на производственных объектах. И у каждого цвета здесь есть свое значение.

Светофор для тока

Психологи установили, что на человека каждый цвет в рабочем пространстве влияет по-своему. Считается, что зеленый — успокаивает, желтый — придает уверенности, а красный — мотивирует к физическому труду и активности в темное время.

Но на энергетических предприятиях у цветовой кодировки есть свой производственный смысл. Например, желтые, зеленые и красные отметки есть на распределительных электрических устройствах — установках для приема и распределения электроэнергии. Для краткости цветовую систему так и называют — ЖЗК.

Почему ЖЗК? Через открытые (ОРУ) и закрытые (ЗРУ) распределительные устройства проходит трехфазный переменный ток. Оборудование для каждой фазы, во избежание путаницы при эксплуатации, энергетики помечают отдельным цветом: Желтым, Зеленым или Красным. Эта система дополняет общемировую, где за фазами закреплены первые три буквы латинского алфавита — А, В, С.

Полосатый пар

Яркие тона встречают сотрудников и в других производственных помещениях. По цехам и территориям ТЭЦ и ГРЭС идут протяженные сети трубопроводов, на которые нанесены свои цветовые маркеры.

На тепловых электростанциях у трубопроводов основные цвета — красный (для пара) и зеленый (для воды). Желтые полоски предупреждают о повышенных параметрах внутри труб. Например, три желтые полоски на красном фоне указывают на перегретый пар с температурой от +450 °С до +660 °С. Такие отметки часто встречаются в турбинных цехах.

Еще в 1969 году профильный комитет при правительстве СССР разработал единый цветовой код для трубопроводов на производстве. С небольшими изменениями эти правила (ГОСТ 14202-69) действуют до сих пор (см. таблицы в конце этого материала).

Фиолетовый — химии, белый — руководству

На ТЭЦ и ГРЭС можно найти и другие цвета. В химических цехах на трубах встречаются фиолетовый и оранжевый. Это не дань модным трендам, а еще одно напоминание о правилах безопасности. Фиолетовый цвет — для трубопроводов со щелочами, оранжевый — для аналогичного оборудования с кислотами. Эти опасные вещества необходимы для водоподготовки на тепловых электростанциях.

Помечать трубопроводы нужным цветом — одно из требований производственной безопасности, такое же, как ношение касок. До 2015 года государственный стандарт регламентировал и цвета защитных головных уборов у персонала. Красные полагались занятым на рабочих должностях, желтые — специалистам, белые — руководящему персоналу и гостям электростанций.

Сейчас эти правила необязательны, но им следуют на предприятиях СГК. Красный и желтый цвета хорошо видны даже в полутемных цехах, а более маркий белый лучше подходит тем, кто не так часто бывает на производстве.

«Австрийский флаг» для пилотов

Частый вопрос на экскурсиях: почему дымовые трубы ТЭЦ и ГРЭС выглядят как размноженный австрийский флаг, белые с красными полосками?

Ответ кажется очевидным: чтобы трубы были заметнее. Но кому именно? Яркая, контрастная окраска труб нужна пилотам воздушных судов. Этого требуют Федеральные авиационные правила (приказ от 28.11.2007 №119).

Сооружения высотой в сотни метров создают потенциальную помеху для самолетов и вертолетов. Поэтому они должны быть хорошо видны круглосуточно и при любой погоде. Так цветовые коды на энергетических объектах служат безопасности самых далеких от отрасли людей.

Значение цветовой кодировки трубопроводов и предупреждающих колец

Фото: СГК

По материалам СГК