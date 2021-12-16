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Пассажир пропал с самолета и задержал его на 4 часа

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Красноярск
14:16 16 Декабря 2021
самолет, красноярск, общество, пассажиры
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16 декабря в самолете, который должен был вылететь из Красноярска в Хургаду, пассажиры были вынуждены провести 4 часа. Всему виной оказался авиапассажир, который бесследно пропал после того как прошел регистрацию на рейс.

Из-за долгой задержки и неожиданной пропажи пришлось вызвать сотрудников МВД, которые помимо поисков человека контролировали общественный порядок. Спустя 4 часа  самолет авиакомпании Azur Air с 284 пассажирами на борту наконец-то смог отправиться в пункт назначения. Как сообщает NGS24.RU мужчина мог потеряться  где-то между чистой зоной и самолетом.

Данный случай оказался исключением, ведь обычно так долго пассажиров не ждут. Однако эта пропажа оказалась необычной, ведь авиапассажир прошел все этапы перед посадкой. В аэропорту также рассмотрели такаю версию, как ошибка в подсчетах на борту самолета.

Фото: ©РИА новости / Евгений Переверзев 

 

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