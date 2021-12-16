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Служба занятости края рассказала о самых востребованных специальностях для инвестпроектов в Арктике

Главная Общество
Красноярск
13:52 16 Декабря 2021
работа, красноярск, общество, профессия
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До 2028 года на инвестпроекты в Арктической зоне Красноярского края будут готовы принять 37 тысяч сотрудников. В списке самых важных профессий находятся  водители различных категорий, машинисты (крана, насосных установок, экскаватора), слесари различного профиля: по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, проведению аварийно-восстановительных работ и другие, мастера по ремонту промышленного оборудования, а также электрогазосварщики.
 
Топ самых важных профессий для инвестпроектов в Арктике был составлен  на основе опроса работодателей, который проводился совместно с органами местного самоуправления.
 
Руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков рассказал, что сейчас необходимо принять меры для обеспечения экономики региона необходимыми специалистами в будущем. По данный исследований все больше выпускников школ при выборе будущей профессии в основном ориентируются на потребности рынка труда. Это даст возможность быть востребованными работниками. Помимо этого список профессий постоянно увеличивается и каждый желающий может обучиться той или иной специальности.
 
Фото: ©РИА новости / Алексей Сухоруков 
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