Служба занятости края рассказала о самых востребованных специальностях для инвестпроектов в Арктике

До 2028 года на инвестпроекты в Арктической зоне Красноярского края будут готовы принять 37 тысяч сотрудников. В списке самых важных профессий находятся водители различных категорий, машинисты (крана, насосных установок, экскаватора), слесари различного профиля: по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, проведению аварийно-восстановительных работ и другие, мастера по ремонту промышленного оборудования, а также электрогазосварщики.

Топ самых важных профессий для инвестпроектов в Арктике был составлен на основе опроса работодателей, который проводился совместно с органами местного самоуправления.

Руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков рассказал, что сейчас необходимо принять меры для обеспечения экономики региона необходимыми специалистами в будущем. По данный исследований все больше выпускников школ при выборе будущей профессии в основном ориентируются на потребности рынка труда. Это даст возможность быть востребованными работниками. Помимо этого список профессий постоянно увеличивается и каждый желающий может обучиться той или иной специальности.

Фото: ©РИА новости / Алексей Сухоруков