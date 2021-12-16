19 междворовых проездов отремонтируют в 2022 году

В Железнодорожном районе Красноярска в 2022 году планируют отремонтировать 19 междворовых проездов. Эти ремонтные работы будут осуществляться совместно с ремонтом отдельных дворовых территорий.

Основная причина ремонта - обращение жителей в администрацию района. По словам руководителя администрации Железнодорожного района Юрия Савчука к ним в течение год поступило около тридцать пожеланий и предложений от горожан по ремонту проездов. Практически все они были учтены при формировании списка ремонтных работ.

За время реконструкции рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары и заменят бортовой камень.

Отремонтируют междворовые проезды по адресам:

от ул. Робеспьера до жилого дома по ул. Робеспьера, 37;

от ул. Куйбышева до жилого дома по пр. Свободный, 23а;

от ул. Куйбышева до жилого дома по ул. Куйбышева, 97г;

от ул. Калинина до жилого дома по ул. Калинина, 15;

от ул. Калинина до жилого дома по ул. Калинина, 47л;

от ул. 8 Марта до жилого дома по ул.8 Марта, 24в;

от ул. Профсоюзов до жилого дома по ул. Профсоюзов, 25;

от ул. Профсоюзов до жилого дома по ул. Ленина, 177а;

от ул. Карла Маркса до жилого дома по ул. Карла Маркса, 175;

от ул. Красномосковская до жилых домов по ул. Красномосковская, 19, 20;

от ул. Копылова до жилого дома по ул. Менжинского, 9а;

от ул. Бограда до жилого дома по ул. Бограда, 89;

от пр. Боготольский до жилого дома по ул. Менжинского, 6;

от ул. Красномосковская до жилого дома по ул. Пионеров, 13;

от ул. Мечникова до жилого дома по ул. Мечникова, 10;

от пр. Свободный до жилого дома по пр. Свободный, 36г;

от ул. Ладо Кецховели до жилого дома по ул. Ладо Кецховели, 30;

от пр. Боготольский до жилого дома по ул. Менжинского, 10;

от пр. Свободный до жилого дома по ул. Борьбы, 28.

Фото: ©РИА новости / Константин Михальчевский