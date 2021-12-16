В Красноярском крае открыли четыре ледовые переправы

В Красноярском крае открыли ещё четыре ледовые переправы в Бирилюсском и Мотыгинском районах.

«Устройство ледовок возможно только при наступлении стабильных отрицательных температур и при завершении ледостава. Специалисты рассчитывают грузоподъёмность по вырубке льда. Начинается она с трех и достигает порой 30 тонн», – отметил руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлёв.

Специалисты заканчивают работы по обустройству ледовок на маршрутах Большой Улуй - Бычки – Борцы, Жеблахты – Ивановка и на дороге Каратузское – Старая Копь. На месте установлены контрольно-пропускные пункты и предупредительные знаки.

В случае необходимости к работе подключат катера на воздушных подушках. Они перевозят людей при временном закрытии ледовой переправы либо в переходный период.

Напомним, что первую ледовую переправу в крае открыли в посёлке Диксон. Как пояснили в краевом МЧС, в этом году переправы появились поздно из-за долгой осени и тёплой погоды. По планам, в эту зиму откроют 129 ледовок по всему краю.

В ГУ МЧС напоминают главные правила движения по льду: