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В Красноярском крае открыли четыре ледовые переправы

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Красноярск
13:20 16 Декабря 2021
лед, в красноярском крае, переправа
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае открыли ещё четыре ледовые переправы в Бирилюсском и Мотыгинском районах.

«Устройство ледовок возможно только при наступлении стабильных отрицательных температур и при завершении ледостава. Специалисты рассчитывают грузоподъёмность по вырубке льда. Начинается она с трех и достигает порой 30 тонн», – отметил руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлёв.

Специалисты заканчивают работы по обустройству ледовок на маршрутах Большой Улуй - Бычки – Борцы, Жеблахты – Ивановка и на дороге Каратузское – Старая Копь. На месте установлены контрольно-пропускные пункты и предупредительные знаки.

В случае необходимости к работе подключат катера на воздушных подушках. Они перевозят людей при временном закрытии ледовой переправы либо в переходный период.

Напомним, что первую ледовую переправу в крае открыли в посёлке Диксон. Как пояснили в краевом МЧС, в этом году переправы появились поздно из-за долгой осени и тёплой погоды. По планам, в эту зиму откроют 129 ледовок по всему краю. 

В ГУ МЧС напоминают главные правила движения по льду: 

  • выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений. Сохраняйте скорость не более 10 км/час;
  • соблюдайте требования информационных знаков;
  • перед выездом на лёд следует отстегнуть ремни безопасности и снять с блокировки двери автомобиля;
  • не допускайте нагрузки, которые превышают грузоподъёмность льда;
  • не переезжайте переправу при плохой видимости - во время  пурги или тумана.
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