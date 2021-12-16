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В ДОМ.РФ назвали сроки застройки антенного поля в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
12:04 16 Декабря 2021
красноярск, строительство
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В ДОМ.РФ рассказали, что ждёт военную часть и антенное поле под Красноярском. По словам управляющего директора института Анатолия Азизова, на передачу федеральной земли в районе мкрн. Ботанический и военного городка на улице Малиновского в муниципальную собственность понадобится два года.

«У нас есть дорожные карты движения по площадкам, в перспективе года — максимум двух сможем рассчитывать, что эти территории будут вовлечены в развитие города», – цитируют Азизова местные СМИ.

По его словам, эти территории очень привлекательны для жилищного строительства. Согласно генплану, до 2033 там планируют возвести 690 тысяч квадратов жилья и заселить 18 тысяч человек. Однако, перед этим необходимо найти новое место под антенное поле.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

 
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