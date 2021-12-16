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Вся городская подсветка и иллюминация начинает свою праздничную работу с 16 декабря

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Красноярск
12:30 16 Декабря 2021
новый год, красноярск, праздник
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С 16 декабря весь Красноярск окрасится праздничными огнями. Подсветка будет украшать пешеходные переходы, мосты, здания и деревья. 

Новогоднее световое оформление будет у Коммунального и Николаевского мостов, фасадов зданий на ул. Гладкова. Виноградовский мост и весь комплекс светового оборудования на Стрелке также переключат на праздничное освещение. А уже в Новый год, Рождество и на Старый Новый год на Стрелке жителей Красноярска будет радовать свето-музыкальное шоу: каждые полчаса на конструкциях будет разыгрываться световое представление под музыку. 

Многие элементы светового оформления обслуживаются за счет инвестиций владельцев зданий и сооружений. Помимо этого мерцающие украшения не будут наносить ущерб бюджету, так как всё оборудование является энергосберегающим.

Фото: admkrsk

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