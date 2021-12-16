Вся городская подсветка и иллюминация начинает свою праздничную работу с 16 декабря

С 16 декабря весь Красноярск окрасится праздничными огнями. Подсветка будет украшать пешеходные переходы, мосты, здания и деревья.

Новогоднее световое оформление будет у Коммунального и Николаевского мостов, фасадов зданий на ул. Гладкова. Виноградовский мост и весь комплекс светового оборудования на Стрелке также переключат на праздничное освещение. А уже в Новый год, Рождество и на Старый Новый год на Стрелке жителей Красноярска будет радовать свето-музыкальное шоу: каждые полчаса на конструкциях будет разыгрываться световое представление под музыку.

Многие элементы светового оформления обслуживаются за счет инвестиций владельцев зданий и сооружений. Помимо этого мерцающие украшения не будут наносить ущерб бюджету, так как всё оборудование является энергосберегающим.

Фото: admkrsk